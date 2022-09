Pamela Prati ritorna in tv «E ora voglio innamorarmi» 

Le voci giravano da tempo, ci sarà o non ci sarà?, e alla fine Pamela Prati c’è! La soubrette di Ozieri, 63 anni portati splendidamente, sarà una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip 7”, targato Alfonso Signorini, che debutterà su Canale 5 lunedì 19 settembre alle 21.30. L’ex dama del Bagaglino e già ex “Grande Fratello”, torna così in tv dopo l’affaire Mark Caltagirone. A dare l’annuncio in anteprima è il settimanale Chi diretto dallo stesso giornalista.

«Sono molto cambiata rispetto a sei anni fa. Ho vissuto dolori e sopportato rappresentazioni sbagliate di me. Ma non hanno scalfito la mia voglia di sognare e di stare con gli altri». La Prati aveva abbandonato il “GF” proprio nell’edizione di sei anni fa con la famosa frase «Chiamatemi un taxi!» che diventò persino una canzone.

E Pamela è pronta anche ad innamorarsi. «Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto. Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso Signorini per ringraziarlo. Lui mi conosce bene e sa cosa ho passato e ha vissuto emozioni e delusioni simili alle mie». E le idee sono chiare anche sull’uomo ideale. «Deve avere una bella testa, occhi profondi e sinceri, deve rassicurarmi. Voglio un uomo con la u maiuscola. Da 4-5 anni non provo più l'emozione di innamorarmi. Deve sapere di pulito, mi deve venire voglia di accarezzarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA