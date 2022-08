Paltrinieri, un altro trionfo 

Italia in grande spolvero, ancora sul gradino più alto del podio, senza lasciare spazio a repliche. Gregorio Paltrinieri, ieri, ha vinto la 5 km in acque libere agli Europei di Roma, con il tempo di 52’13”5, al termine di una sfida agguerrita con l’altro azzurro Domenico Acerenza secondo in 52’14”2, bissando il successo conquistato in vasca sugli 800 stile. A Ostia il cagliaritano Marcello Guidi ha fatto la sua parte, cogliendo un buon ottavo posto (52’44”0), dopo essere rimasto nel gruppetto di testa sino a 500 metri dalla fine.

La gara

Mare ancora scuro, leggere folate di vento, il litorale di Ostia a fare da contorno al trionfo italiano: Guidi ha nuotato nel corso dei tre giri in programma tra la quarta e la quinta posizione, senza tirarsi indietro e dimostrando una buona condizione pagando leggermente nel finale il forcing di Paltrinieri e Acerenza tallonati dai due francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine, rispettivamente terzo e quarto. Nella gara femminile, il bronzo di Giulia Gabrielleschi (57’00”3) è la medaglia numero 60 (cifra poi superata) il numero delle medaglie azzurre in questa rassegna europea, classificandosi dietro la vincitrice Sharon Van Rouwendaal (56’58”7), e la spagnola Maria De Valdes (57’00”2).

Guidi soddisfatto

Sorriso appena accennato, volto stanco, sguardo sornione: per Marcello Guidi è arrivata una nuova una top ten che lo lascia tutto sommato soddisfatto. «La gara è stata impostata subito su ritmi elevati», racconta. «Quando ho visto andare davanti Gregorio ho capito che non ci sarebbero stati tatticismi». Per il portacolori delle Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari ora un po’ di riposo in vista dei prossimi appuntamenti. «Il 2022 è stato il mio anno migliore. Ho dato tutto in questa 5 km, cercando di stare sempre nelle prime posizioni. Le condizioni erano abbastanza buone, non sono mancati i contatti ma quelli sono inevitabili. Peccato non essere riuscito a sprintare per una medaglia, però sarà d'insegnamento per il futuro».