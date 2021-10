Paltrinieri ora può pensare al Mondiale 

Guarda davanti a sé divertito, con un sorriso sornione e un paio di occhiali da sole da cui si intravedono due occhi vispi rivolti verso il futuro: Gregorio Paltrinieri è l’hombre vertical della Coppa Len conclusasi sabato scorso ad Alghero nelle acque limpide della Baia di Porto Conte. Il campione olimpico di Rio 2016 ha fatto sua la quinta tappa conclusiva nella 10 km e la classifica generale del circuito in acque libere più importante del vecchio continente e, tra un autografo e una foto concessa ai tifosi, fa il punto su una stagione che l’ha visto prim’attore tra i giganti del nuoto.

Paltrinieri un’altra vittoria che si aggiunge a un palmares di lusso. Se lo aspettava?

«Vincere non è per nulla scontato, il parterre era eccellente: Domenico Acerenza è arrivato alle mie spalle di pochissimo, seguito dal francese Olivier Marc-Antonien e dall’ungherese Kristof Rasovzky che sono tra i più forti al mondo. Non era facile imporsi ma è andata bene».

La sua è stata una gara in progressione: tattica prestabilita o intuizione?

«Ogni gara è una storia a sé, 10 km in questo periodo non sono facili da affrontare per questo ho deciso di stare coperto venendo fuori gli ultimi 600 metri. Il vento era leggero, la temperatura dell’acqua tiepida e le condizioni per gareggiare erano eccellenti».