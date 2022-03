Palme fatte a pezzi per gli intrecci 

«Le palme rimaste in piedi ormai sono pochissime», spiega Luca Musu responsabile della Ip impresa servizi, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in città, «e purtroppo sono andati a colpire laddove è rimasto qualcosa. Siamo molto amareggiati, perché le palme del lungomare e dei parchi, sono piante di abbellimento ed è davvero triste vederle ridotte in questo modo». Oltre al tratto dal Poetto al Margine Rosso, i balordi hanno colpito al Parco Parodi a Sant’Andrea dove sono entrati senza alcun dubbio quando i cancelli del giardino erano chiusi, scavalcando le recinzioni. Durante il giorno infatti la zona è sorvegliata dal custode. Stessa scena e piante devastate poi anche nel parco del Popolo Kurdo e negli altri giardini di Pitz’e Serra e comunque in tutti quelli dove sono presenti le palme.

Un gesto che ha mandato all’aria non solo i lavori di potatura e sistemazione delle piante portati avanti dai giardinieri solo qualche giorno fa ma anche tutti gli sforzi fatti per evitare l’attacco del temibile coleottero.

Hanno resistito strenuamente all’attacco del punteruolo rosso ma niente hanno potuto contro la furia dei vandali. Decine di palmette ornamentali, distribuite tra il Poetto, il litorale e i parchi cittadini, sono state prese d’assalto dai balordi che le hanno devastate per arrivare al cuore e prelevare la parte più tenera da destinare agli intrecci da vendere davanti alle chiese nella Domenica della Palme.

Il giardiniere

Salvate dal punteruolo

E pensare che al Poetto, Quartu vanta da anni un piccolo record. Tutte le 255 palme distribuite nel lungomare si sono salvate dall’attacco del micidiale coleottero. Merito dei controlli costanti dei giardinieri, ma soprattutto del non essersi fatti cogliere impreparati. Nel 2012, al momento del via alla campagna di prevenzione, dopo gli accordi con Provincia e Regione, si era subito proceduto con i trattamenti al Poetto, ripetendo poi il procedimento ogni tre, quattro mesi. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La tecnica

Nelle palme del litorale è stata utilizzata una soluzione mista di acqua e prodotto chimico, inserita con una cannula nel cuore della pianta. In tutto vengono riversati su ogni palma dai dieci ai dodici litri di soluzione. In questo modo si crea una sorta di corazza che dura fino a quando, dopo due tre mesi il trattamento viene ripetuto.

Questo non significa che il punteruolo non abbia cercato di colpire anche al Poetto. Lo ha fatto, ma non ha trovato terreno fertile e ha dovuto cambiare rotta.

Quante sono

Le palme distribuite in tutto il territorio, comprese ovviamente quelle del Poetto, sono 614. Il trattamento viene effettuato regolarmente in tutte le piante. Qualcuna è stata abbattuta nelle zone di Quartello e di Pitz’e Serra, più fragile forse per la vicinanza con Margine Rosso dove si era riscontrata un’infestazione maggiore nei giardini privati. Il monitoraggio è comunque costante. Ma ora servirà anche quello contro i vandali in cerca delle palme.

