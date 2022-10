Pali della luce in mezzo alla strada 

Il primo è già stato rimosso, gli altri due lo saranno al massimo entro due settimane. Enel accelera per risolvere il pasticcio dei pali della luce lasciati nel bel mezzo delle rotatorie della nuova circonvallazione Ovest. In tanti, aggirando l’incrocio tra via Campanelli e via degli Artigiani ancora fresco di bitume, erano rimasti sorpresi per quel lampione che sembrava dimenticato. Tutta colpa di un difetto di comunicazione. Il Comune aveva avanzato da tempo richiesta all’Ente per l’energia elettrica, ma considerato che i lavori si erano bloccati per carenza di fondi, l’intervento era stato posticipato. Poi l’improvviso sprint dell’Ufficio tecnico e la posa dell’asfalto per scongiurare il rischio che con l’arrivo dell’autunno i lavori qui fin eseguiti potessero essere vanificati. Senza, però, comunicarlo preventivamente all’Enel.

L'ingombro

«Con l’amministrazione civica siamo in assoluto accordo - precisano dall’ufficio stampa del gestore - faremo di tutto per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile». Gli operai interverranno con piccoli tagli per posare i cavidotti e rialloggiare il palo nel punto stabilito. «In ogni caso - aggiungono - lo strato di asfalto non è ancora quello definitivo. Non sarà compromesso il risultato finale dell'opera». Nei prossimi giorni saranno programmate le rimozioni dei lampioni nella rotonda di via Emilio Lussu, in zona Città Giardino, e in viale Repubblica. Nel frattempo il pericolo è stato opportunamente segnalato attraverso appositi cartelli, ma la prudenza è d’obbligo.

La circonvallazione

Una storia infinita quella della circonvallazione Ovest, da realizzare grazie a un finanziamento di tre milioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: nel 2019 la pubblicazione del bando di gara indicava per il completamento 310 giorno di tempo. Di anni ne sono passati già tre e i soldi non sono bastati. L’obiettivo era realizzare un itinerario di circonvallazione periferico al nucleo abitato a servizio delle relazioni extraurbane e interquartiere che si sviluppano sul fronte occidentale, lungo l’asse Nord-Sud. Tradotto, un itinerario alternativo sia alla viabilità principale di via Cagliari e viale Diaz, sia alla viabilità secondaria di viale Rockefeller, via Mattei, via Carpaccio, viale Repubblica, via Toniolo, via Fratelli Cairoli, via Campanelli, via degli Artigiani oggi utilizzate per soddisfare la domanda di mobilità che si genera in ingresso e in uscita dalla città. In tutto cinque rotatorie e ancora un milione e duecentomila euro da trovare per ultimare i lavori.