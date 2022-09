Palermo non si ferma più  

Sant’Elena 1

Villacidrese 3

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli; Minerba, Silva, Vignati, Porta (32’ st Serpi); Rotaru, Ruggeri (26’ st Delogu), Floris; Caddeo (24’ st Mboup), Ragatzu, Caboni. In panchina Palumbo, Cossu, Secci, Zuddas, Sanna, Brogi. Allenatore Agus.

Villacidrese (4-4-2) : Quiriti; Lussu, Bruno, Llanos, Pittau; D. Pinna (26’ st Piras), Cirronis, Carboni (12’ st Caballero), Muscas (23’ st Figus); Palermo (36’ st Labriola), Lilliu (12’ st Aru). In panchina Ardau, Cinus, Zaccheddu, M. Pinna. Allenatore Mannu.

Arbitro: Sanna di Sassari.

Reti: nel primo tempo 43’, 45’ Palermo, nella ripresa 23’ Aru, 37’ Delogu.

Note: espulso Silva al 14’ st per proteste. Ammonito Bruno. Recupero 1’ pt-4’ st.

Trascinata ancora da un super Ryduan Palermo, arrivato a sette gol in sei giornate (e una gara l’ha saltata per squalifica), la Villacidrese trova a Serdiana la seconda vittoria in tre giorni e si inserisce in zona playoff. L’attaccante argentino firma la sua terza doppietta dopo quelle a Taloro Gavoi e San Teodoro: un inizio spettacolare per il capocannoniere dell’Eccellenza, che finora non ha segnato solo nella partita col Carbonia dove è stato espulso. Per il Sant’Elena invece è la terza sconfitta, la prima in casa: aveva già perso con lo stesso risultato con la Ferrini domenica.

Doppietta flash

Subito occasionissima per il Sant’Elena: al 6’ Caboni serve Caddeo, doppio rimpallo in area a superare Quiriti e irrompe Ragatzu che calcia sul palo. Per mezz’ora succede poco, poi al 32’ si vede per la prima volta Palermo che non riesce a girare in area dopo una rimessa laterale. Al 36’ punizione da sinistra, Carboni tocca per Bruno il cui tiro è deviato in corner. Dalla bandierina pescato proprio Bruno, che dal limite dell’area piccola manda a lato di testa. Subito dopo Muscas impegna Tirelli da fuori: il portiere di casa blocca. Si rivede il Sant’Elena al 39’, con calcio piazzato di Silva sul secondo palo dove Ragatzu non ci arriva di un soffio. Al 42’ punizione da trenta metri di Bruno, gran parata di Tirelli ma sul corner la palla passa sul secondo palo e Palermo è bravissimo a girarsi in area per fare 0-1 di destro. Neanche il tempo di esultare e l’argentino ha già raddoppiato, al 45’ ottimo filtrante di Lilliu per Pinna e Palermo segna in tap-in a porta vuota.

Rigore sbagliato

Il Sant’Elena al 10’ ha la chance per riaprire la gara: cross di Caddeo, Carboni devia di mano ed è rigore. Dal dischetto però Ragatzu alza troppo la battuta col destro e manda alto. Per i padroni di casa la situazione precipita al 14’, quando Silva commette fallo su Aru e protesta: l’arbitro gli mostra prima il giallo e poi il rosso diretto. In undici contro dieci la Villacidrese chiude il match al 23’, con un retropassaggio di testa di Porta sul quale si avventa il subentrato Aru che anticipa di punta Tirelli e firma lo 0-3. Palermo sfiora la tripletta a un quarto d’ora dalla fine, servito in area calcia rasoterra sul primo palo e Tirelli si oppone. Un gran destro al volo dal limite di Delogu, entrato nella ripresa, vale l’1-3 al 37’: il Sant’Elena prova a rimettersi in corsa, ma si ferma a un colpo di testa alto di Vignati da corner due minuti più tardi. Nel secondo minuto di recupero prova a riscattarsi Ragatzu, ma Quiriti è reattivo sul suo sinistro.

