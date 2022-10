Palermo colpisce, Tharros castigata dalla Villacidrese  

Tharros (4-4-2) : Feltrin, Boi (19’ st Sardo), Rosati, Foddis, Grinbaum, Lasi, Lonis, Perilli (36’ st Enna), Calaresu, C. Sanna (38’ pt Atzori), Fadda (14’ st A. Sanna). In panchina Stevanato, Pachecoy, Sergi, Pala, Diana. Allenatore Murru.

Tharros 0

Villacidrese 1

Villacidrese (4-2-3-1) : Quiriti, Pittau (29’ st Virdis), Lussu, Caballero, Llanos, Bruno (10’ st Fenu), Muscas, Medda (14’ st Cirronis), Figus (8’ st Aru), D. Pinna (31’ st Labriola), Palermo. In panchina Ardau, M. Pinna, Cinus, Garau. Allenatore Mannu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : al 14’ pt Palermo.

Note : ammoniti Muscas, Feltrin, Virdis, Lussu, Muscas, Cirronis, Medda. Recupero 2’ pt-6’ st.

Oristano. Colpo esterno della Villacidrese sul campo della Tharros nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Decisiva una rete di Palermo nel corso del primo tempo. Il gol partita. La prima frazione è gradevole sotto il profilo del ritmo, un po’ meno a livello tecnico, con numerosi errori. Dopo un’occasione per parte (Figus per la Villacidrese e Boi per la Tharros), passa la Villacidrese.

La sfida

È il 14’ quando su un calcio piazzato dalle retrovie di Caballero, il solito Palermo anticipa difesa e portiere e di testa mette in rete. La stessa punta argentina potrebbe raddoppiare al 17’, ma non riesce a impattare su un bel traversone dalla sinistra di Figus. La Tharros reagisce sotto la spinta di Calaresu che al 20’ calcia di destro, ma a lato. Al 25’, invece, è Grinbaum a non inquadrare lo specchio della porta su preciso assist di Fadda. Chiude la frazione una bella girata di Calaresu al 40’, che trova Quiriti attento. La ripresa. Nel primo quarto d’ora la Tharros chiude gli avversari nella propria metà campo, senza riuscire a colpire. L’ingresso in campo di Andrea Sanna rivitalizza gli oristanesi. Al 16’ il neo-entrato calcia a rete impegnando Quiriti alla respinta, ma sulla ribattuta Calaresu e Atzori non riescono a mettere a rete. Al 18’ è Atzori dal limite a creare un pericolo, ma la palla termina di poco a lato. Al 21’ ripartenza ospite, Caballero la finalizza di testa, ma debole. Negli ultimi 20’ di gioco i biancorossi portano ben 9 elementi a giocare dentro la metà campo ospite, sono pericolosi, ma Andrea Sanna, Calaresu, e in seguito ancora il 39enne attaccante di casa su punizione (è il 46’) non trovano lo specchio della porta. A tempo scaduto (48’) contropiede di Palermo, a tu per tu con Feltrin, ma la punta argentina spara alto.

