Pale eoliche nella città mineraria 

Pale eoliche a Carbonia. L’Enel ha in serbo di realizzare un mini parco eolico capace di generare una quarantina di megawatt che, secondo le precise indicazioni dell’amministrazione comunale, dovranno in gran parte essere al servizio delle esigenze energetiche di Carbonia.

Fase esplorativa

Di recente infatti l’ente elettrico nazionale ha presentato in Regione una richiesta finalizzata ad avviare l’iter autorizzativo. «Siamo ancora in fase esplorativa – anticipa l’assessore all’Ambiente Stefano Mascia – ma Enel ha ritenuto correttamente di farci partecipi delle loro istanze per le quali seguirà la convocazione di una conferenza di servizi: al momento Enel chiede di installare due torri di misurazione per la valutazione dei siti maggiormente indicati, compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche del Comune di Carbonia». Il parco eolico sarebbe in grado di produrre circa 40 megawatt e comporterebbe l’installazione di poco meno di una decina di torri.

La zona

Il territorio comunale di Carbonia è molto vasto: conta circa 145 chilometri quadrati prevalentemente a carattere collinare e invece nella sua estensione pianeggiante confina con Portoscuso, Gonnesa e San Giovanni Suergiu. Ed è al confine con Portoscuso che si staglia, oltre la Provinciale 2, ben visibile pure da Carbonia, l’altro gigantesco parco eolico che da molti anni ha modificato il paesaggio. Quindi, sotto esame sono alcuni punti nell’entroterra o altri nel versante ovest nei pressi dell’ex discarica. Enel cercherà il sito meno impattante possibile, sebbene sulla carta non sia operazione facile perché già in passato la Regione (e pure il Comune in qualità di ente cui viene chiesto un parere non vincolante), aveva bocciato i progetti di parchi eolici perché vicini a insediamenti archeologici. «Tutti aspetti – analizza l’assessore – da affrontare in dettaglio nella conferenza di servizi, ma per ora in via preventiva, ci sentiamo di dare il nostro assenso perché l'investimento dovrà avere ricadute economiche per la città: condizione necessaria e basilare». Anzi, quasi vitale di questi tempi in cui le bollette per l’uso dell’energia elettrica stanno mettendo in ginocchio milioni di famiglie, e gli enti pubblici non fanno eccezione.