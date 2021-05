Palazzo ferroviario, asta congelata 

Procedura sospesa e aggiudicazione al Comune di Olbia revocata, la decisione è della giudice fallimentare Cecilia Marino che ha rimesso in discussione l’assegnazione (avvenuta due settimane fa) dell’ex palazzo Ferroviario. Il provvedimento, atteso e quasi scontato, è stato assunto dalla magistrata sulla base della relazione del curatore fallimentare Alberto Ceresa, davanti al quale si è svolta l’asta, ora congelata. La causa della sospensione è contenuta nell’ordinanza, notificata nel fine settimana. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, stando al verbale (controfirmato dal primo cittadino) si è rivolto ai rappresentanti di una immobiliare lombarda, che partecipava all’asta, invitandoli a lasciare la gara, in quanto non vi è alcuna possibilità di utilizzo e trasformazione dell’immobile (vincolato a uso pubblico). Inoltre Nizzi avrebbe detto apertamente che il Comune di Olbia non avrebbe consentito alcun tipo di intervento sul bene. Il problema, stando alle valutazioni del giudice, è che in quel momento il sindaco era un dei partecipanti all’asta e le sue dichiarazioni, potrebbero averne inficiato l'esito.

Atti in Procura

Il giudice fallimentare ha revocato l'aggiudicazione, in attesa di una valutazione più approfondita, perché c’è la possibilità (tutta da dimostrare) che il concorrente sconfitto non abbia formalizzato altri rilanci, proprio sulla base delle affermazioni del primo cittadino di Olbia. In altre parole, le parole del sindaco potrebbero avere scoraggiato il concorrente all’acquisto dell’ex Ferroviario, determinando la decisione di abbandonare l’asta. In realtà, il curatore fallimentare scrive che la gara è stata vera e che i rilanci sono stati 16. Inoltre, lo stesso curatore avrebbe verificato (e messo per iscritto) che le parole di Nizzi non hanno fatto cambiare idea al concorrente, che ha deciso di insistere per avere l’immobile. In ogni caso il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura per le valutazioni del caso.

Le conseguenze

Ora il Tribunale dovrà decidere come procedere, il Comune di Olbia (che si era aggiudicato il bene per 500mila euro) rischia di perderlo. L’immobile è inserito in un importante progetto di riqualificazione urbana del rione San Simplicio.

