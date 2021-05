Palazzo Boyl diventa un albergo di lusso 

L’autorizzazione del Comune non è ancora arrivata perché manca il progetto definitivo che fissa nel dettaglio anche l’impegno economico. Ma per palazzo Boyl, uno degli edifici nobiliari più conosciuti di Cagliari, comincia una nuova vita. La proprietà, la famiglia Tomassini Barbarossa, ha trovato un accordo con l’imprenditore cagliaritano Alessio Raggio per realizzare un hotel a 5 stelle. «Abbiamo firmato un contratto di affitto per 30 anni che ci permette di mantenere la proprietà dello stabile. Il progetto di riqualificazione e restauro promosso dalla società Reattiva di Alessio Raggio ridà splendore a un palazzo che è parte della storia di questa città», spiega Iole Tomassini Barbarossa, proprietaria insieme a Mattia Tomassini Barbarossa. «Da un’amicizia che va avanti da tanti anni è nato questo progetto», dice Alessio Raggio. «Palazzo Boyl appartiene a tutti i cagliaritani, abbiamo la responsabilità di rivitalizzare questa icona, rispettando i vincoli della Soprintendenza e la sua storia», aggiunge.

L’accordo

I lavori di restauro (costo oltre due milioni di euro a carico della società di Raggio) sono già cominciati. Da meno di un mese, infatti, gli operai sono al lavoro per sistemare la facciata e il tetto. Ne aveva davvero bisogno l’edificio costruito dal marchese di Putifigari, Carlo Pilo Boyl, nel 1840. La caduta di un cornicione, tre anni fa, è solo l’ultima testimonianza di un gigante (ben 280 infissi e 3000 metri quadrati) consumato dal tempo. «L’8 agosto termineranno questi lavori, poi si procederà con il progetto di riqualificazione», spiega Raggio.

L’albergo è solo una parte di ciò che diventerà palazzo Boyl. «L’obiettivo è diversificare l’offerta sui vari piani», spiega Iole Tomassini Barbarossa, «per questo motivo ci sarà anche un ristorante. Il resto del progetto deve essere ancora definito, ma quello che già sappiamo è che valorizzerà la storia di questo palazzo». aggiunge. «Non sarà un albergo di lusso», tiene a precisare Raggio, «ci sarà certamente un servizio adeguato ed elegante, ma il nostro obiettivo è far rinascere un luogo che ha un immenso valore culturale e simbolico. Palazzo Boyl rappresenta la porta di Castello», aggiunge.

La struttura

Quelle tre palle di cannone, ricordo dei bombardamenti inglese (1708), spagnolo (1717) e francese (1793), sono una delle attrazioni turistiche della città. Ma palazzo Boyl, non ha solo una facciata straordinaria. Il retro, che si affaccia sulla Torre del Leone e in via Lamarmora, è altrettanto straordinario. «Il recupero era fondamentale, noi non avevamo le risorse necessarie», dicono i proprietari.

La nuova vita di palazzo Boyl è già cominciata. a breve arriverà il progetto definitivo e da quel momento comincerà l’iter burocratico (con pareri e autorizzazione di Soprintendenza e Urbanistica). «Premesso che aspettiamo il progetto definitivo», dice Giorgio Angius, assessore all’Urbanistica, «la rinascita di palazzo Boyl che si prepara a ospitare servizi di alto livello è una bella notizia per tutta la città».

5

i piani

sui quali si sviluppa l’edificio

33

le finestre

che si affacciano su via De Candia

181

anni

l’età di Palazzo Boyl, costruito nel 1840

280

infissi

vincolati e di pregio storico e culturale