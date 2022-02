Palazzo Accardo, la facciata torna all’antico splendore 

La nuova vita di Palazzo Accardo si fa sempre più concreta: dal 14 febbraio è cominciato lo smontaggio del ponteggio che entro due settimane verrà ultimato, il prossimo intervento sarà quello di pulizia del basamento della parte bassa, seguito dal restauro e consolidamento delle coperture per chiudere l'intero involucro edilizio.

Il gioiello architettonico tra il largo Carlo Felice e via Crispi, progettato da Dionigi Scano e costruito tra il 1889 e 1891, vede finalmente il completamento della prima fasi di lavori, cominciati a fine aprile dello scorso anno, relativi al risanamento della facciata, 1000 metri quadri di prospetto risanato centimetro per centimetro, costituito da una molteplicità di materiali come granito, calcare, pietra cantone e in cui risaltano i decori Liberty. La parte più caratteristica è il cornicione superiore in laterizio, 85 metri quadri finemente decorati con motivi floreali e geometrici. «Si tratta di un lavoro certosino che ci ha preso circa 6 mesi di lavoro attivo, due mesi purtroppo sono stati persi a causa delle piogge», spiega Teresa De Montis portavoce dello studio architettonico al femminile Dmc, che si sta occupando del restauro. Un restauro che presta massima attenzione alla salvaguardia dell'apparato decorativo e che, grazie a una particolare cura nella velatura delle tinteggiature, è stato in grado di garantire un aspetto omogeneo e non artefatto al restauro, garantendo la salvaguardia degli elementi originari. «I lavori relativi alle coperture hanno già ottenuto l’approvazione dalla Soprintendenza che ci è stata accanto in ogni fase», aggiunge De Montis, «adesso stiamo aspettando il parere del Comune, una volta iniziati dovrebbero durare circa tre mesi. Questo è un passaggio molto importante per cui è stato necessario realizzare un'attenta ricerca documentale, così da definire l'intero percorso di costruzione e modifica dell’immobile, redigendo la sua cronistoria».

Una volta terminati questi interventi, verrà elaborato il progetto organico per gli interni, contraddistinti da tempere murarie raffinate ed eleganti pavimentazioni, sempre nella massima salvaguardia degli interni originari. «Quando l’edificio è stato acquisito dalla famiglia Fanari nel 2017», conclude De Montis, «c’era l’idea di realizzare una boutique hotel. Attualmente la destinazione d'uso è in fase di valutazione. I lavori per gli interni richiederanno un paio di anni, poi finalmente Palazzo Accardo potrà vivere la sua seconda primavera».

