Palazzi storici, in centro è allarme crolli 

Le transenne e i nastri bianco rossi sono ancora in bella vista in piazza Roma. Delimitano un marciapiede dove, nei giorni scorsi, una pioggia di calcinacci è finita a terra. È l’ennesimo episodio di crolli di intonaco da cornicioni e facciate pericolanti in centro storico. I casi sono sempre più numerosi e frequenti e il Comune cerca di correre ai ripari con ordinanze che dispongono interventi urgenti di manutenzione.

La mappa

Il crollo dall’edificio che si affaccia in piazza Roma risale ad alcuni giorni fa. Sopralluogo dei vigili del fuoco, area transennata in attesa che il proprietario intervenga con le manutenzioni. Qualche passo più avanti ed ecco in via Dritta altre transenne tutt’intorno a uno dei palazzi storico della “passeggiata” degli oristanesi. Situazioni simili si trovano in via Ciutadella de Minorca, via Eleonora, ma anche in via Tirso e nei vicoli del cuore cittadino come vico Lamarmora dove le facciate di una palazzina sembrano piuttosto decadute. Oltre ai crolli, completano il quadro del degrado anche edifici e aree lasciate in totale abbandono come quella di via Carmine e di via Santa Chiara. E ancora il primo piano del palazzo di via Mazzini proprio accanto al mercato civico.

Gli interventi

La situazione in centro si trascina da anni e spesso crea non soltanto rischi per la sicurezza pubblica ma anche degrado. È per queste ragioni che l’amministrazione comunale sta cercando di porre rimedio con una serie di ordinanze mirate e rivolte ai proprietari degli stabili. Prima gli uffici ne hanno predisposto una per l'edificio di via Mazzini (un piano mai ultimato, con ferri che spuntano dalle terrazze), poi per il palazzo di piazza Roma. «Stiamo cercando di fare il possibile per sanare queste situazioni – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Gianfranco Licheri – spronando i proprietari a intervenire con le manutenzioni. Non si può continuare con quello stato di abbandono totale da parte dei proprietari». A queste ordinanze ne seguiranno altre (come è già accaduto in passato) soprattutto nelle zone che presentano le maggiori criticità. In realtà anche il Piano particolareggiato per il centro storico prevede operazioni specifiche ma la Giunta adesso scommette molto sul piano di rigenerazione urbana che potrebbe essere finanziato entro novembre e che nei prossimi mesi potrebbe contribuire a dare un volto nuovo al centro .