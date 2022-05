Palazzetto, futuro tutto da giocare 

Adesso che il palazzetto dello sport di Sa Rodia ha chiuso ai vaccini anti-Covid sarà compito della nuova amministrazione comunale decidere che fare della struttura fermo restando (il centro vaccinale era più che giustificato dall’emergenza) la destinazione sportiva. Il problema è trovare una società o anche un imprenditore privato che si proponga per un impianto di prim’ordine forse sovradimensionato con costi di gestione certamente elevati, ultimato due anni fa e ancora inutilizzato per scopi sportivi. Ma non è questo l’unico caso in una città eletta tre anni fa “Città europea dello Sport”.

La gestione

La piscina comunale è chiusa da tempo perché ci sono diversi lavori da fare e soprattutto sono ancora da definire i dettagli della gestione, dopo che il precedente gestore e il Comune avevano interrotto il contratto. Sembra invece destinato a migliore fortuna il palazzetto riservato al basket in viale Repubblica sempre che la gara d’appalto per sistemare il tetto malandato e altri particolari vada in porto. «Il problema gestione interessa all’incirca tutti gli impianti sportivi della città, le società non navigano certo nell’oro e gli imprenditori non vedono nella gestione un affare. Il risultato è che tutto finisce per ricadere nel groppone finanziario del Comune», è la versione del Palazzo degli Scolopi. Il Comune bandisce le gare (vedasi di recente campo Tharros) ma nessuno se le piglia. I revisori dei conti analizzando il bilancio di previsione hanno preso atto che a fronte di incassi ai botteghini degli impianti sportivi di 10 mila euro, il Comune prevede di spenderne per le manutenzioni quattro volte di più, 45 mila euro.

Gli impianti

Sardegna Sport, il portale della Regione, assegna a Oristano tre campi di atletica leggera (campo Coni, palestra “Mossa” e pista all’Othoca); 2 campi per le bocce (Circolo bocciofilo di via Ciusa e Mutuo soccorso in via Solferino); 4 campi per calcio a 5 (Sa Rodia, Nuraxinieddu, via Ghilarza e Mutuo soccorso ); 9 per il calcio (Evaristiani, Sa Rodia, Sacro Cuore, Nuraxinieddu, Silì, Seminario arcivescovile, campo Tharros, San Nicola e Cappuccini); 1 campo da golf (Sa Rodia); 1 piscina comunale (viale Repubblica); 2 impianti per sport nautici (Circolo nautico e Centro velico); 6 campi da tennis (3 a Torregrande, 1 a San Nicola, 1 a Sa Rodia e un altro al liceo scientifico); il campo di tiro a volo di Torregrande; 8 impianti all’aperto nelle scuole e 25 palestre scolastiche al chiuso.