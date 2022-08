Palazzetto, appalto da rifare  

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) boccia la gara d’appalto da 180 mila euro per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della copertura con l’eliminazione dell’amianto del vecchio palazzetto dello sport di Sa Rodia. Le regole seguite dal Comune, ente appaltante «non sono conformi alla normativa di settore». Firmato il presidente, avvocato Giuseppe Busia, che spiega subito il perché. Ridotto all’essenziale la gara d’appalto andava divisa in due lotti e non come si è proceduto in un unico lotto. «La suddivisione in lotti – conclude il Consiglio Anticorruzione - ha la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio piccole».

Il problema

A maggio di quest’anno l’impresa Gsc di Salvatore Di Palma e la Pellicano Verde avevano chiesto all’Anac un parere di precontenzioso relativamente alla legittimità della suddivisione in lotti della procedura riguardante l’affidamento dei lavori nel complesso sportivo di Sa Rodia e i lavori di bonifica dell’amianto. Secondo le due imprese la procedura di fare un’unica gara per due lavori non sarebbe stata regolare. L’appalto complessivo di 274 mila euro era infatti la somma di due progetti distinti. Uno di 180 mila euro gestito dall’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e finanziato dalla Programmazione territoriale per il rifacimento della copertura, il consolidamento della struttura e la manutenzione sugli impianti necessari per la piena funzionalità dell’edificio. Il secondo progetto di 94 mila euro per la bonifica dell’amianto era stato invece approvato dal Comune di Oristano.

La storia

«Per lo storico impianto di Sa Rodia – dichiarava il sindaco Andrea Lutzu – si procederà a una sola gara d’appalto che unificherà i due progetti». Della copertura della struttura si discuteva da tempo, uno dei ritardi denunciati dal Comune riguardava il finanziamento revocato dalla Regione che lo aveva utilizzato per altri scopi. Per sopperire a questi problemi - dichiaravano in Comune - aperti dalla revoca dello stanziamento, l’intervento era stato inserito nella programmazione territoriale con l’Unione dei Comuni nel “programma Città dello sport per tutti”. Per l’Unione dei Comuni l’affidamento congiunto dei due lotti sarebbe giustificato dall’ottimizzazione dei tempi di realizzazione trattandosi di lavori riguardanti lo stesso edificio e la stessa parte dell’edificio.