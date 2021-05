Palasport, manca mezzo milione 

Da struttura inagibile e chiusa da anni a gioiello dello sport cittadino. Il ritorno del basket nel palazzetto di via Beethoven è previsto per l’anno prossimo, a fine campagna vaccinale e soprattutto dopo una serie di lavori - già in parte pianificati - necessari per riaprire la struttura comunale alle società e alle competizioni sportive locali e internazionali. Intanto parte la corsa del Comune per trovare ulteriori risorse - oltre ai 998mila euro già finanziati dalla Città metropolitana - che serviranno per completare gli impianti e rendere fruibile il Palasport anche durante l’estate: 400mila euro che la Giunta di via Porcu cercherà di ottenere attraverso il bando nazionale per la rigenerazione urbana.

Progetto in arrivo

Il progetto esecutivo è in dirittura d’arrivo. «Entro giugno contiamo di approvarlo», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «poi serviranno almeno due mesi per acquisire tutti i pareri, in ogni caso i lavori dovranno essere aggiudicati prima della fine dell’anno». Il via ai cantieri, quindi, si concretizzerà nel 2022, anno decisivo per il ritorno del Palazzetto dello sport alle sue origini, finalmente agibile e pronto per ospitare società sportive, atleti e pubblico come un tempo. Il progetto - per ora preliminare - prevede un adeguamento funzionale che permetterà l’utilizzo della struttura per diverse discipline sportive: primo fra tutti il basket, ma anche pallavolo e ginnastica artistica e ritmica. L’intervento di messa in sicurezza si concentrerà su parapetti di delimitazione e protezione degli spazi destinati al pubblico. Sono inoltre previsti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza, in particolare di quello antincendio.

Il nodo dei soldi

A disposizione ci sono le risorse stanziate dalla Città metropolitana e annunciate da tempo, circa 1 milione di euro in tutto. Ma il finanziamento non basta per riportare in auge l’impianto sportivo comunale, un tempo punto di riferimento di tutto l’hinterland. «Si tratta di una cifra importante che però non è sufficiente per completare gli impianti, in particolare quello di condizionamento che serve per rendere il palazzetto fruibile anche per le competizioni internazionali durante il periodo estivo». Da qui la decisione di partecipare al bando statale per la rigenerazione urbana, aperto a progetti «volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, e al miglioramento della qualità del decoro urbano». La richiesta è di 400mila euro. «Confidiamo nel contributo», dice l’assessore, «in caso contrario cercheremo di recuperare queste ulteriori risorse con eventuali ribassi di gara».

L’hub vaccinale

E mentre si progetta il futuro del Palasport, nell’impianto sportivo quartese prosegue - con successo - la campagna vaccinale. «Speriamo di concludere entro la fine dell’anno, se così non fosse si sta pensando di utilizzare un poliambulatorio cittadino per continuare con le vaccinazioni», dice l’assessore Conti che aggiunge: «L’obiettivo è riportare quanto prima il palazzetto alla sua destinazione originaria: quella di sede del basket e delle competizioni sportive di alto livello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

L’obiettivo è riportare quanto prima il palazzetto alla sua destinazione originaria: quella di sede del basket e delle competizioni sportive di alto livello