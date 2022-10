Palasport, i lavori vanno a canestro 

Stavolta l’obiettivo è davvero a portata di mano, anzi, di canestro. Per il vecchio palazzetto di Sa Rodia l’attesa è quasi finita: l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ha aggiudicato i lavori di riqualificazione della struttura. Sulla procedura d’appalto però incombe il cartellino giallo dell’Autorità nazionale anticorruzione che aveva espresso parere negativo. Il Comune però ha deciso di andare lo stesso.

Il parere

Secondo l’Anac, chiamata in causa da due ditte escluse, la gara si sarebbe dovuta dividere in due lotti per consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio piccole. Il Comune, invece, aveva deciso di unificare i due progetti, il primo di 120 mila euro gestito dall’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e finanziato attraverso la Programmazione territoriale, il secondo di circa 70 mila euro, a carico dell’amministrazione. «Una scelta che consente un notevole risparmio in termini economici e temporali - spiega l’assessore allo Sport Antonio Franceschi - considerato che l’intervento riguarda la stessa struttura e sarà possibile, ad esempio, utilizzare un unico ponteggio». Dagli uffici comunali assicurano che «il parere dell’Anac non è vincolante, si può procedere». Sempre che non spuntino altre magagne legali.

L’appalto

Sarà la Didaco srl a realizzare i due progetti che prevedono la rimozione della copertura in lastre di amianto e il rifacimento del tetto. L’azienda pugliese ha presentato un’offerta con un ribasso del 15 per cento sull’importo a base d’asta. Alla procedura erano stati invitati settantacinque fornitori, tre sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione. Secondo quanto previsto dal progetto, l’impresa interverrà con il rifacimento della copertura e l’eventuale consolidamento della struttura, oltre alle manutenzioni sugli impianti necessari per la piena funzionalità dell’edificio. Il vecchio Palasport di Sa Rodia si sviluppa su un solo livello con spogliatoi degli atleti e per gli arbitri con locali di servizio (deposito attrezzatura, gruppo di pressurizzazione antincendi), campo da gioco e gradinate sotto le quali trovano collocazione i servizi per il pubblico ed alcuni locali di sgombero. I problemi alla copertura del palazzetto non sono storia recente: da tempo le infiltrazioni rendono il complesso quasi impraticabile. La concessione di un finanziamento, poi revocato dalla Regione che lo aveva destinato ad altri scopi, ha dilatato i tempi. Ora non resta che attendere l’avvio dei lavori.