«Pago, ma non trovo personale»  

Mancano gli stagionali. Ristoratori e imprenditori con le riaperture faticano a trovare lavoratori, anche giovani, per bar e ristoranti da impiegare nella stagione estiva. C’è chi poi ha anche tirato in ballo il reddito di cittadinanza. Ora il mantra è questo: “mancano gli stagionali perché preferiscono il reddito di cittadinanza”. Ma per qualcuno la verità è un’altra: condizioni di lavoro precarie, la paga non adeguata e la crisi creata dalla Naspi dal 2015, e aggravata dalla pandemia, hanno contribuito a innescare un processo negativo. Il dibattito è aperto, tanto che Antonio Ladu, imprenditore turistico di Tortolì, ha deciso di pubblicare sui social le buste paga dei suoi dipendenti a testimonianza del contratto offerto.

Il caso

Antonio Ladu è un imprenditore di 30 anni che ha messo su uno stabilimento balneare a Foxi Lioni. Anche lui, come tanti altri colleghi del settore, fatica a trovare personale da inserire nell’attività. «Molti come me quest’anno sono in estrema difficoltà nel reperire personale per la stagione estiva. Ne ho sentite di ogni colore, ma la frase ricorrente è “basta pagare il personale come merita”». Ecco che a quel punto Ladu ha messo in chiaro (oscurando le generalità dei lavoratori) le buste paga della scorsa stagione. Un operaio assunto con quinto livello a luglio 2021 ha percepito 1.524 euro netti per 180 ore di lavoro mensili, l’equivalente di 27 giorni lavorativi.

Le reazioni

«Antonio Ladu - ha detto Claudia Comida (38), presidente della sezione territoriale del sindacato balneari di Confcommercio - è un nostro associato Ascom e Sib. È disperato perché non trova bagnini, senza i quali non può aprire. Ha pubblicato i cedolini delle buste paga per dimostrare che certe dicerie sono completamente infondate. Quelli contattati gli hanno risposto che preferiscono sfruttare la disoccupazione». La conclusione è riservata a Gian Luca Deriu (54), direttore di Ascom-Confcommercio: «Al buio tutte le mucche sono nere, ma questa è la riprova che lo sono solo al buio e dunque attaccare gli imprenditori in modo generalizzato è del tutto sbagliato. Se usassi lo stesso parametro direi che nessuno ha voglia di lavorare, ma non è così».