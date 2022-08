Paga la visita ma il medico è in pensione 

Marongiu, ricetta alla mano, ha chiamato subito il Cup: «Ho fatto presente che mio figlio doveva essere visitato entro quel lasso di tempo. Invece la prima data disponibile è per il 2025. Alla mia protesta, l’impiegata ha risposto che sarei potuta andare in intramoenia. Ho chiamato il numero che mi è stato dato e mi hanno fissato un appuntamento per il 10 agosto alle 17:40, nel reparto di endocrinologia della Asl 8, padiglione A, ambulatorio F della Cittadella della Salute in via Romagna». Marongiu credeva di aver risolto. Ma non è andata così: «Mi è stato ribadito che avrei dovuto pagare in anticipo: 212 euro incluso le commissioni. Una cifra esagerata, ma il mio bimbo ha bisogno di essere visitato quanto prima, perciò ho pagato».

«Un’odissea e una vergogna». Non usa mezzi termini Annalisa Marongiu, 37enne residente a Sestu, mamma di un bimbo di 7 anni con diversi problemi di salute, per descrivere la sua esperienza. Suo figlio, oltre ai soliti disturbi, ha avuto un ulteriore problema di salute che ha messo in allarme lei e suo marito. Così sono andati dalla pediatra, la quale ha prescritto una visita approfondita, inserendo la “nota b”, che indica la necessità che questa visita avvenga entro dieci giorni. Urgente, dunque.

Ha prenotato col Cup una visita per il figlio in intramoenia spendendo 212 euro, ma quando si è presentata nell’ambulatorio pubblico di via Romagna a Cagliari ha scoperto che il medico non c’era perché ormai in pensione.

L’urgenza

Niente medico

Poi l’amara sorpresa. «Con mio marito abbiamo portato nostro figlio in via Romagna, nella data fissataci dal Cup. Siamo arrivati in anticipo di mezz’ora e abbiamo trovato l’ambulatorio chiuso. Inizialmente abbiamo pensato fosse perché il medico doveva venire per l’orario stabilito. Dopo mezz’ora però non abbiamo visto nessuno. Abbiamo chiesto in guardiola, ci hanno fatto salire su e lì invece ci hanno detto di scendere al piano di sotto. Tutto questo con mio figlio che nel frattempo ha cominciato ad avere la tachicardia». Dopo aver fatto diversi giri, la doccia fredda: «Ci hanno comunicato che il reparto dove dovevamo andare, il mercoledì è chiuso e che saremmo potuti tornare un altro giorno. Eravamo senza parole: si trattava di un appuntamento fissatoci dal Cup! Esasperati, abbiamo deciso di cercare il numero di telefono dell'endocrinologo che avrebbe dovuto visitare mio figlio quel giorno: l’ho chiamato e non rispondeva. Mi ha richiamato lui e mi ha informato che non lavora più per la Asl perché è in pensione, ma che ha aperto un suo studio privato».

Il medico

Il problema, però, è che il medico questi giorni è in vacanza fuori dalla Sardegna: «Era dispiaciutissimo e per venirci incontro ci ha garantito che, se non dovessimo risolvere prima, tornerà per visitarlo il 25 agosto. Dovremo pagare altri 130 euro, però ci ha assicurato che ci farà rendere i soldi che abbiamo speso per l’intramoenia del Cup non effettuata». Interpellata, la Asl non ha ancora dato la sua versione. «Ma l’endocrinologo ha comunicato regolarmente di essere pensione», dice Marongiu, «perciò la Asl non può dire che non sapeva nulla. È vergognoso ciò che è capitato».

