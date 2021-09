Paga da fame, occupata la scuola civica 

«La benzina dentro la bottiglietta? L’avrei utilizzata. A questo ti porta la disperazione». Le parole di una delle lavoratrici della Scuola civica di musica, barricata con colleghe e colleghi per tutta la mattina di ieri nell’edificio di via Venezia, sono rotte dal pianto. È il momento più difficile della protesta avviata dai quattro dipendenti di una società napoletana che da agosto gestisce il servizio di custodia, accoglienza e pulizia della Scuola civica. Una è stata licenziata. «Prima guadagnavamo sui mille euro al mese. Ora 400. Così non riusciamo a vivere». Al termine dell’assemblea la decisione di non far entrare nessuno. La tensione si taglia a fette, arrivano gli agenti della Digos, che avviano subito le trattative per un’interlocuzione con amministrazione comunale e ditta che gestisce il servizio. Pochi minuti prima delle 13 arriva la conferma di un appuntamento in Comune. L’occupazione si interrompe e nell’incontro con il Sindacato di base, l’assessora Rita Dedola garantisce: «Faremo il possibile, ci stiamo lavorando da tempo».

La tensione

La vertenza esplode alla riapertura della Scuola civica. I quattro dipendenti della nuova società, la Scala Enterprise, riuniti in assemblea prendono la drastica decisione: «Qui non entra più nessuno fino a quando non avremo risposte concrete». Le scritte sui cartelli appesi alle inferriate sono chiare: “Siamo umani non bestie. Vogliamo il ripristino del nostro stipendio. Vogliamo la nostra dignità di lavoratori”. E quando arrivano dei dipendenti del Comune la situazione rischia di degenerare. «Restate fuori». Spunta una bottiglietta con dentro della benzina. Pochi istanti e davanti all’ingresso di via Venezia arrivano le pattuglie della Polizia e della Municipale. Sono gli agenti della Digos ad avviare le trattative con le lavoratrici e con Luca Locci del Sindacato di base. L’obiettivo è un incontro con l’amministrazione.

L’incontro

Protesta e occupazione terminano alle 13. Dal Comune fanno sapere di essere disponibili a un incontro. Il sindacalista viene ricevuto nella sede dell'assessorato alla Pubblica istruzione. Il vertice si conclude con una serie di impegni. «L’assessora e la dirigente ci hanno fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione in tempi rapidi. Hanno già chiesto tutta la documentazione alla società appaltante», spiega Locci. «Abbiamo chiesto che venissero migliorate le condizioni salariali dei lavoratori, riportando la paga a 8 euro netti all’ora. Altrimenti il Comune può chiedere la revoca dell’appalto». Possibilità avanzata anche dall'avvocato Carlo Tack, nel suo parere legale richiesto dal sindacato. L’occupazione, per ora, è finita, non lo stato di agitazione: «Ci sono state troppe parole ma finora a rimetterci sono stati solo i lavoratori».