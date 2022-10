Paff, 30 anni tra fango e incendi 

È iniziato tutto per caso: «In una sera tra amici» racconta Amedeo Spiga, «facendo quattro chiacchiere abbiamo pensato “perché non facciamo qualcosa per tutelare il nostro patrimonio ambientale?”. E da lì è nato tutto». Tutto è la Paff, un gruppo di volontari che proprio in questi giorni festeggia i trent’anni dalla fondazione dell’associazione. Trent’anni di servizio sempre pronti ad aiutare gli altri e il territorio, partendo dall’antincendio per poi reinventarsi negli ultimi anni del Covid, diventando gli angeli custodi negli hub vaccinali o portando la spesa a casa dei cittadini durante il lockdown. Spiga è uno dei soci fondatori, oggi presidente di quest’associazione che continua a essere in prima linea e che sabato prossimo festeggerà questo compleanno speciale alle 11,30 nelle sede di via Maldive.

Le origini

«I primi anni sono stati dedicati soprattutto alla burocrazia» racconta Spiga, «c’erano tante pratiche da sbrigare per diventare un’associazione di volontariato di protezione civile a tutti gli effetti». Conclusa questa fase poi si scende in campo. «Mi viene da sorridere a pensare che per diverso tempo siamo andati a spegnere gli incendi con una Panda 30 che ci avevano regalato». E sul pandino niente pompe e acqua ma «i battifuoco, un bastone con le frasche attaccate, come una specie di moccio vileda. All’epoca sì che anche spegnere un piccolo rogo in un campo di sterpaglie era un’impresa». Ma nonostante la fatica, «abbiamo continuato, pieni di entusiasmo e orgogliosi di fare qualcosa di buono». Il primo incendio domato, «ora non ricordo, ma proprio agli inizi la Forestale ci aveva mandato anche a Burcei». Piano piano le cose poi cominciano a cambiare. «Il Comune» dice ancora Spiga, «ci diede un po’ di contributi e riuscimmo a comprare un fuoristrada usato, una Uaz russa». Da lì poi arrivano anche i contributi regionali «che ci permisero di acquistare un pickup Toyota, in modo da rendere più efficiente il nostro parco-auto». E ad aumentare sono anche gli uomini che da 10 crescono fino ad arrivare ai 40 soci attuali.

Sul campo

In questa lunga avventura non sono mancati i momenti difficili. «Il più difficile sicuramente l’attentato incendiario di circa dieci anni fa. Tutti i mezzi che erano parcheggiati nel cortile della nostra sede in via Pizzetti furono dati alle fiamme e distrutti. Quella è stata sicuramente una delle pagine più tristi». Le altre sono quelle sul campo, la disperazione delle persone, «durante le alluvioni. Mi ricordo Capoterra, i pianti di chi aveva perso tutto. E poi a Capitana nel 2008 quando tutta la lottizzazione finì sott’acqua. Ricordo ancora lo spavento e la gratitudine di un’anziana donna in sedia a rotelle che salvammo da uno scantinato sommerso dall’acqua». La gratificazione più grande «sono proprio i sorrisi di queste persone, la loro riconoscenza, il sollievo quando riesci a salvarli». E poi ci sono stati i viaggi, nelle città terremotate «in Albania e a L’Aquila». E quando si è volontari ci si deve adattare a fare tutto. «È arrivato il Covid e siamo andati di casa in casa a portare la spesa agli anziani e agli ammalati e siamo stati nell’hub vaccinale con le altre associazioni. La Protezione civile dà una mano dove serve».