Paesi senza medico, solo promesse 

«Le graduatorie per le sedi carenti sono state pubblicate, sia per il 2019 sia per il 2020. È un primo segnale che arriva dalla politica regionale e che accogliamo con favore. Tuttavia, adesso serve con urgenza un bando: non possiamo più aspettare, non possiamo restare senza medico». La sindaca di Olzai, Maddalena Agus, non nasconde la preoccupazione, nonostante le rassicurazioni arrivate mercoledì dall’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Da gennaio nel paese attraversato dal Rio Bisine manca il medico di famiglia. Nell’intero Centro Sardegna, però, l’emergenza sanitaria non si placa. «Siamo senza diabetologo, senza neurologo, senza uno sportello del SerD - tuona la sindaca di Ovodda, Cristina Sedda - Ecco la situazione dell’ospedale San Camillo di Sorgono. Inoltre, c’è un solo psichiatra per un territorio di 24 mila persone. La gente è arrabbiatissima: siamo pronti a tutto pur di far valere i nostri diritti».

Sanità cercasi

È il chiodo fisso, quel tarlo sempre presente nella mente degli amministratori di Nuorese, Marghine e Mandrolisai. E sebbene siano oltre 170 i paesi dell’Isola sprovvisti del medico di medicina generale, è nelle zone interne che le mancanze assumono i contorni del dramma. «Siamo di nuovo scoperti, dal primo giugno senza medico - dichiara Stefania Piras, sindaca di Oniferi - Ci fa piacere che dopo la nostra protesta a Cagliari abbiano pubblicato l’elenco delle sedi carenti. In questa griglia c’è pure il mio paese, dunque questo è un passo avanti perché sta a significare che qualcuno potrebbe scegliere Oniferi come sede di lavoro. Però, il problema è l’immediato, l’oggi: le cose andranno avanti per le lunghe mentre qui abbiamo difficoltà pure per ottenere una ricetta».

Soluzioni tampone

Le parole dell’assessore regionale della Sanità hanno fatto piacere, ma l’impressione è che tra i primi cittadini la pazienza sia terminata. Così, in tanti si ingegnano, cercano e propongono soluzioni alternative. Pretendono risposte immediate, se possibile dando un calcio alla burocrazia. «Mario Nieddu ha chiesto al ministro Speranza un intervento normativo, per fare in modo che i medici delle Usca possano dare il loro contributo anche nei paesi senza medico di famiglia - prosegue Stefania Piras - Va bene, per carità, ma non possiamo certo attendere una norma nazionale. Perché non ci mandano un medico una volta a settimana almeno per gestire l’emergenza? Proporrei di istituire la figura dell’infermiere di comunità, andrebbe ad alleggerire il lavoro del medico di base». Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, aggiunge: «Non mi pare il caso di festeggiare dopo l’incontro di Cagliari. Vedo ancora un’assenza di programmazione. Qui servono atti concreti, non promesse. E poi, che necessità c’è di organizzare una manifestazione nel capoluogo sardo per risolvere problemi che la classe politica regionale conosce da tempo? È assurdo che ogni volta si debba sollecitare».

Impegni concreti

Li invocano i primi cittadini del territorio, capitanati da Bastiano Congiu. Sulla manifestazione cagliaritana il sindaco di Oliena puntualizza: «È stato un appuntamento importante, con risposte che fanno ben sperare. Certo, ora le parole vanno tradotte in impegni concreti prima che l’emergenza diventi ingovernabile. Già da stamattina, con l’arrivo a Nuoro della commissione Sanità del Consiglio regionale, si attende una risposta chiara sulla tempistica dei bandi per le sedi scoperte: data di pubblicazione, tempi ridotti di presentazione delle domande e assegnazione a tempo indeterminato della sedi». L’assessora del Comune di Nuoro, Valeria Romagna, conclude: «Non esiste lotta allo spopolamento delle zone interne senza servizi primari».