Paesi senza medico, la sanità in Barbagia alza bandiera bianca 

In Barbagia va in pensione un altro medico di base. L’ennesimo che non si sa quando - e nemmeno se - sarà sostituito. Questa volta la perdita riguarda Orotelli e si trascina così anche Oniferi. Il paese, infatti, da oltre un anno non ha alcun medico di base. E i circa ottocento pazienti scoperti si stavano appoggiando proprio a quello di Orotelli appena ritiratosi dopo quarant’anni di servizio.

Il vuoto

In questo modo il buco della sanità nel centro Sardegna diventa una vera voragine, che inghiotte una lunga lista di paesi: oltre a Orotelli e Oniferi, sono sprovvisti di medici di base anche Olzai, Sarule, Fonni, Oliena, Seulo. Una carenza dell’assistenza primaria che riguarda anche le guardie mediche: soffrono, oltre a quelle dei paesi costieri, il cui allarme è stato lanciato più volte, anche quelle dell’interno. Un dramma che si pensa possa peggiorare una volta che i molti ragazzi che attualmente stanno coprendo i turni inizieranno le scuole di specializzazione.

Orotelli

Il bando a tempo determinato per sostituire il medico di base di Orotelli è online da qualche giorno: «Credo sia necessario prevedere un indeterminato- afferma il sindaco Nannino Marteddu -. Stiamo parlando di un paese appetibile, a pochi passi da Nuoro, dove i medici condotti hanno sempre lavorato bene. L’assistenza primaria è fondamentale per le nostre comunità, anche per non intasare i pronto soccorso».

Oniferi

Qui non si sa più dove sbattere la testa per chiedere qualche giorno di malattia, acquistare antibiotici, farsi prescrivere normali esame del sangue. «Siamo allo stremo. La farmacista, che ringrazio, sta facendo anche da medico - dice sconsolata la sindaca, Stefania Piras -. Non abbiamo un riferimento nemmeno un’ora a settimana almeno per fare delle ricette. È un problema per gli anziani che hanno difficoltà a spostarsi, ma anche per i giovani. Va risolta l’emergenza, ma indubbiamente bisogna pensare a come riformare il sistema di medicina di base». Nel paese c’è stata una soluzione tampone per soli due mesi. Il medico che aveva assunto l’incarico, poi, ha iniziato la scuola di specializzazione ed è andato via. Un problema che si potrebbe presentare anche nelle guardie mediche nel giro di poco tempo.

Bandiera bianca

«C’è un’impressionante carenza di medici - fanno sapere dalla Assl di Nuoro -Abbiamo fatto ricorso agli specializzandi, ma una volta che inizieranno le scuole, potrebbero saltare dei turni, soprattutto durante la settimana». È quanto accaduto ultimamente a Fonni, che paga già il pensionamento di un medico di base e, entro la fine dell’anno, del secondo. «A danno avvenuto ci siamo accorti che durante l’estate la guardia medica qualche volta era scoperta- racconta il primo cittadino Daniela Falconi -. Tra pochi mesi, inoltre, avremo 3000 cittadini scoperti dal medico di base, una figura fondamentale per la quale servirebbe un serio passaggio di testimone e non l’incertezza che vige al momento».

Nel distretto di Sorgono, se non c’è alcun problema con le guardie mediche, persistono invece quelli dell’ospedale San Camillo. «Il reparto di medicina, tra gli altri, è in agonia: servono con urgenza due medici - fanno sapere dalla direzione generale -. Inoltre ha toccato anche noi la forte difficoltà che c’è in Sardegna a trovare specializzati del 118 per le ambulanze medicalizzate».