Paese museo modellato dalla street art  

Teti: si parte da un nome che trattiene mito, territorio e grazia, per fare del paese un museo all’aria aperta. Ai vari siti archeologici, come Abini o il complesso di S’Urbale, si sono uniti tre murales realizzati durante il festival di street art e muralismo “Florales” che ha coinvolto gli artisti dell’associazione Skizzo di San Gavino. Non è stato difficile trovare il soggetto per rappresentare Teti secondo il volere del Comune, promotore del progetto.

Il progetto

Al centro di ognuno dei tre capolavori c’è una pianta, la Smilax Aspera, nota in italiano come stracciabraghe, molto diffusa anche nella Barbagia-Mandrolisai. «A Teti questo rampicante è chiamato Titione. In altri paesi il suo nome è Teti - spiega Riccardo Pinna, 45 anni, presidente di Skizzo e direttore artistico di Florales -. Abbiamo scelto di metterla al centro di ognuno dei murales».

Una pianta che cambiando lingua cambia nome e racchiude più di un senso. Smilax è la ninfa che fu trasformata in rampicante dopo il suicidio del suo amato. Teti è la più bella delle Nereidi, madre di Achille. Perfezione della natura e magnificenza del mito si fondono nelle nuove opere di Teti, a partire da quella collettiva degli artisti di Skizzo progettata da Luca Usai e Giulia Serra, “Titioni”.

Si stende su una parete di 70 metri quadri al centro del paese: sfondo bianco e Smilax Aspera prendono il posto dell’aridità delle caselle per le affissioni elettorali. Segue “Ritmo” di Federico Carta Crisa: una vecchia parete lascia spazio a botanica e architettura locali. L’ultimo murale interessa il Municipio, che si tinge di blu e bianco. “Aes&Smilax Aspera” di Fabio Petani è intrisa di mitologia. Ma c’è un richiamo anche al bronzo, l’elemento che contraddistingue l’età a cui risalgono molti dei reperti archeologici del territorio.

Il coinvolgimento

«Riqualificazione urbana, certo, ma la street art vuole coinvolgere anche la popolazione - dice Pinna - che sarà fruitrice e promotrice delle opere».«Era tra i nostri obiettivi culturali. L’ambiente, fulcro della bellezza di questi paesi, è al centro - chiosa il sindaco Costantino Tidu -. La scelta di tema e colori è una rottura rispetto ai soliti murales. Alla fine dell’estate la seconda parte del progetto. Abbiamo voluto dialogare con le nuove generazioni: il presente può guardare al futuro solo se si passa per l’antico rispetto della natura».

