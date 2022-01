Padre Raffaele Melis  Da Genoni a Roma, storia di un martire  

Nella sua profonda (e tormentata) opera di riforma della Chiesa cattolica, papa Francesco è intervenuto anche nelle procedure e regolamenti che normano le Cause di canonizzazione dei candidati alla gloria degli altari. E, a proposito dei martiri, di coloro cioè che con questo battesimo di sangue hanno offerto la propria vita per testimoniare il Vangelo di Cristo, Bergoglio ha stabilito che - contrariamente a quanto avviene per tutte le altre Cause - per costoro non è necessario il riconoscimento del miracolo post mortem quale “nulla osta” decisivo per essere dichiarati Beati e, poi, Santi della Chiesa cattolica. Per padre Raffaele Melis, “angelo della ferrovia” e sul suo martirio, parlano documenti e testimonianze tutte unanimi e concordi: lo vediamo, incurante della terribile incursione aerea, uscire dalla sua parrocchia, non prima di aver messo in salvo un suo anziano confratello, soccorrere i primi feriti nelle vicinanze della chiesa (anch’essa orrendamente sventrata dalle bombe), benedire i corpi senza vita lungo i binari. Verrà trovato - in un’agghiacciante fissità, quasi scultorea - con le braccia alzate verso il cielo, in segno di pietosa intercessione per i defunti, reggendo ancora in una mano il vasetto dell’Olio degli Infermi e l’altra mano aperta, pronta a benedire e consacrare quelle vittime innocenti.

«Martire della guerra»: così papa Giovanni Paolo II, oggi santo, volle definire padre Raffaele Melis, sostando davanti alla sua tomba, nel parrocchia romana di sant’Elena al quartiere di san Lorenzo, durante la sua visita pastorale a quella comunità. Uno di fronte all’altro: il pontefice, scampato al fuoco del suo sicario in piazza san Pietro, in quell’indimenticabile 13 maggio 1981, festa della Madonna di Fatima che “miracolò” il papa polacco, e il suo confratello nel sacerdozio falciato e reso irriconoscibile dallo spezzonamento del ’43. Per ben due volte, in quella circostanza, Wojtyla citò il religioso di Genoni: all’omelia, quando ricordò come l’oblato di Maria Vergine, padre Melis, «diede la sua vita durante la guerra e in rimedio alla guerra» e poi, prima di congedarsi dai parrocchiani, sostando per lunghi minuti davanti a quella tomba prima di impartirgli una personale, solenne e commossa benedizione.

Raffaele Melis nasce a Genoni nel 1886. A 14 anni entra nel seminario dei Padri Oblati a Giaveno, vicino Torino. Ordinato sacerdote nel 1909, allo scoppio della Prima Guerra viene richiamato alle armi svolgendo un intenso apostolato negli ospedali militari. Dal 1936 fino alla morte sarà parroco di Sant’Elena a Roma. Il 13 agosto del 1943 sulla Capitale si abbatté un furioso bombardamento. Venne colpito in pieno il treno viaggiatori proveniente dalla Puglia. Padre Raffaele si prodigò ad aiutare i feriti e confortare i moribondi poi, incurante di tutto, continuò a prestare la sua opera lungo tutta la lunghezza del treno. Il suo corpo senza vita fu ritrovato sui binari, dilaniato dalle raffiche delle mitragliatrici: nella mano sinistra teneva ancora stretto il vasetto dell’Olio Santo. Nel 1995, a cinquant’anni dal morte, è stata introdotta la Causa della sua beatificazione.

Il riconoscimento

Santi senza miracolo

Ferroviere sconosciuto

Uno dei tanti, micidiali spezzoni dilaniò quel corpo, rendendolo quasi irriconoscibile. Finì, come tanti altri cadaveri, in una anonima cassa di legno, indicata da un numero, il 39, e una targhetta “ferroviere sconosciuto”. Solo qualche giorno dopo quel tragico 13 agosto 1943, ormai rassegnati, i suoi superiori poterono procedere al riconoscimento del loro eroico e “santo” confratello. Non si contano, per padre Raffaele, i riconoscimenti civili, sotto forma di medaglie, targhe, lapidi, intitolazione di strade e scuole, appelli al Presidente della Repubblica. Più prudente e, per questo, tardiva l’attestazione della sua santità che deve conoscere tutta una serie di “passaggi obbligati” sia nella sua fase diocesana che romana.

Il ricordo di Papa Pio XII

L’episodio di padre Melis fu raccontato dai giornali dell’epoca ed ebbe vasta eco a Roma, venendo anche ricordato dallo stesso papa Pio XII che, di lì a poco, avrebbe effettuato la storica visita nel quartiere San Lorenzo. Molto importante, poi, fu la testimonianza del cardinale Fiorenzo Angelini: «Ho assistito parecchi morenti, ma un’altra scena particolarmente tragica è stata sulla via Casilina dove mi sono recato perché avevo avuto notizia che era stato colpito un treno lunghissimo con duemila persone provenienti da Bari. La cosa straziante fu vedere una fila interminabile di cadaveri dilaniati. I giornali allora parlarono di un migliaio di morti. Da ricordare che proprio qui, davanti alla parrocchia di Sant’Elena, cadde il parroco, un santo sacerdote, popolarissimo e da tutti conosciuto e amato». Prete fino in fondo, «quando c’erano gli allarmi», ricorda un altro testimone «padre Melis non voleva mai lasciare la parrocchia perché, diceva, poteva essere utile al quartiere e quindi non veniva e restava lì. Penso che il 13 agosto, visti tutti quei morti, prese l’Olio santo e camminò sulla ferrovia per dare l’Estrema unzione ai moribondi, venendo poi ucciso da una seconda ondata di bombe o da un colpo di mitragliatrice di aeroplano».

Il ritorno a casa

A Genoni - dopo quanto già avvenuto per padre Felice Prinetti nel 2019 - si vive già la medesima attesa per un ritorno delle spoglie mortali in paese anche di padre Raffaele Melis. Ci sarebbe già il via libera da parte della sua Congregazione religiosa e quindi tutto lascia ben sperare che in un futuro prossimo possa ripetersi la medesima festa. C’è un altro aspetto che, un ritorno in Sardegna di padre Melis, certificherebbe: la nascita di una sorta di triangolo della santità che vedrebbe unite le comunità di Genoni, Laconi e Gesturi sotto la protezione dei Cappuccini Ignazio e Nicola e degli Oblati Felice e Raffaele.

Pellegrinaggi

Il cuore della Sardegna, come auspicato anche dal sindaco di Genoni, diventerebbe questo crocevia obbligato di cammini e pellegrinaggi che, con l’inclusione di Mandas (per il cammino di Santu Iacu) e Suelli (per il cammino di San Giorgio), consacrerebbe questo territorio come una delle eccellenze del turismo culturale e religioso.

