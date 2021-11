Padre Morittu nominato commendatore 

La comunicazione dal Quirinale era arrivata l’anno scorso, proprio mentre padre Morittu lasciava l’ospedale di Sassari dopo aver lottato a lungo contro il Covid. Un’esperienza traumatica che il fondatore dell'associazione Mondo X aveva trasformato in un momento di condivisione, riflessione e crescita. «Signor Presidente - aveva scritto ancora - ho trascorso il Natale in un reparto anti-Covid, con nuovi poveri. E io povero con loro, e con il personale sanitario strematissimo ma indefesso. Per me francescano è stato come vivere un Natale di Greccio incarnato nell’attualità di questa pandemia».

«Presidente, quando ci potremo incontrare, le chiedo di poter aggiungere al titolo di commendatore, anche quello di frate Salvatore: mi farà sentire più a mio agio col mio padre San Francesco». Così padre Salvatore Morittu aveva scritto un anno fa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera di ringraziamento, appena ricevuta la comunicazione della nomina di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La consegna

La motivazione era «aver dedicato tutta la sua vita al contrasto alle tossicodipendenze e all’emarginazione sociale». Un riconoscimento condiviso ieri al Quirinale con altri 32 cittadine e cittadini, religiosi e laici, impegnati nel sociale o nel mondo del volontariato. Padre Morittu avrebbe voluto che ad accompagnarlo a Roma ci fossero almeno i più stretti collaboratori. Non è stato possibile: la cerimonia rispetto a quelle simili degli anni precedenti, a causa della pandemia, è stata riservata a un numero minimo di partecipanti.

In prima linea

L’attività per il recupero dei tossicodipendenti del commendatore, e frate francescano, padre Salvatore è iniziata nel 1980 con la Comunità San Mauro a Cagliari, Due anni dopo ha dato vita alla Comunità di S’Aspru, nelle campagne di Siligo, riadattando una vecchia fattoria di proprietà dell’Arcidiocesi. Dal 1985 con la diffusione dell’Aids, inizia ad accogliere in comunità i giovani sieropositivi. Dal 1998, vengono ospitati nella Casa Famiglia Sant’Antonio Abate, nata come centro per malati terminali e diventata, con la scoperta delle terapie, che hanno dato nuove speranze di vita, comunità alloggio. Padre Morittu, psicologo, è socio fondatore della Società Italiana Tossicodipendenze che raccoglie a livello nazionale i più celebri ricercatori in ambito medico-farmacologico-sociale. Oltre ai collaboratori storici, nella sua attività quotidiana è affiancato ormai in maniera sempre più continua, da padre Stefano Gennari, francescano arrivato da Assisi.

