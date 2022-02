Padre Manzella, l’impresario di carità che si donò all’Isola 

Fra le varie definizioni che inquadrano la straordinaria personalità e la poliedrica attività pastorale di Manzella emerge quella di “impresario della Carità”, la sua capacità - davvero fuori dai canoni della normalità - di individuare le istanze più emergenti e, dopo un attento e illuminato discernimento, attivarne i canali per la loro risoluzione, nell’immediato, breve o medio periodo in un “dinamismo caritativo” che non conosceva pause o flessioni. A un anno dalla morte, un suo confratello e biografo affermò: «Il signor Manzella aveva la “passione per il povero”. Le persone ricche, belle, felici - diceva - mi lasciano indifferente: per i poveri, i vecchi, gli ammalati sento una vera passione... Oltre la carità spicciola, che gli faceva dare, sempre, a larga mano come nessun milionario ha saputo donare mai, egli ebbe il genio dell’organizzazione, della carità, in quelle che chiamò le conferenze di dame e damine e signori di san Vincenzo».

In questi ultimi anni, soprattutto sulla scia della enorme popolarità legata a quello di Santiago di Compostela, anche la Sardegna si sta riscoprendo e proponendo su uno scenario sempre più internazionale come terra di cammini spirituali e di destinazione di pellegrinaggi, da Nora (con sant’Efisio) a Porto Torres (con i suoi martiri Gavino, Proto e Gianuario). Nel leggere la vita del Servo di Dio, del Signor Manzella come tutti lo chiamavano, scopriamo in lui un autentico profeta e pioniere di questa “teologia del cammino”, avendo, per ben 37 anni, percorso le strade della Sardegna in lungo e in largo, a bordo del suo carrettino ma, molto più spesso, a piedi. Un cammino che, ovunque, ha lasciato chiare e ancora evidenti tracce di santità.

Missionario vincenziano, Giovanni Battista Manzella nasce a Soncino (Cremona) il 21 gennaio 1855 da una famiglia modesta. Frequenta le scuole tecniche, farà anche il materassaio prima di essere accolto fra i Vincenziani. Il 25 febbraio 1893 è ordinato sacerdote. Destinato alla Casa della Missione di Sassari, il 14 novembre del 1900 approda in Sardegna: nella sua lunga esperienza pastorale la percorrerà in lungo e in largo con i più svariati mezzi spendendosi senza soste nella ricerca appassionata del povero. Sarà predicatore delle missioni popolari, formatore del clero, infaticabile e paterno confessore, direttore di anime, ispiratore e realizzatore di molteplici opere caritative: ospizi, orfanotrofi, asili, assistenza di poveri e carcerati. Fonda un Ordine religioso femminile (le suore “Manzelliane”) riconosciuto nel 1927. Muore a Sassari il 23 ottobre 1937. La sua causa di beatificazione, ferma dal 1964, è ripartita nel 2021.

Teologia del cammino

Impresario di carità

La citazione di Wojtyla

Di questo grandioso “ideale sacerdotale” incarnato dal Servo di Dio si fece interprete lo stesso san Giovanni Paolo II con le parole rivolte ai vescovi sardi che incontrò in occasione della prima visita “ad limina” (così si chiama l’incontro fra il Papa e l’Episcopato di ogni diocesi che si svolge ogni cinque anni) nel 1981: «Non posso non ricordare l’opera assidua e indimenticabile del Signor Manzella, l’apostolo della Sardegna, che catechizzò per circa quarant’anni, percorrendola in lungo e in largo: egli, prima come Direttore spirituale nel seminario di Sassari, e poi nelle sue “missioni”, ebbe sempre come ideale appassionato l’amore e l’aiuto al clero, sostenendolo con la sua fede integerrima e con la sua opera infaticabile».

Sempre in viaggio

Preziosa è la testimonianza che del signor Manzella ci ha lasciato il giornalista e scrittore Remo Branca: «Lo incontravo dappertutto: ogni incontro, era una lezione. Chi, come me, ha visitato la Sardegna in ogni suo più remoto angolo, sa che l’Isola fu veramente conosciuta e visitata da tre uomini, i quali impiegarono dai quindici ai vent’anni per averne una visione precisa anche nei particolari. Il La Marmora, che ne diede immortale notizia in due opere monumentali: nel “Viaggio in Sardegna” e nell’Itinerario; il Bertarelli, che la frugò per 17 anni consecutivi per scriverne la nota Guida del Touring; ed infine padre Giovanni Battista Manzella, che vi camminò sopra per 37 anni consecutivi. A parte il maggior numero di passi e di anni, dobbiamo ora proclamare, di fronte alla storia dell’Isola, che la guida più sicura, per noi poveri pellegrini, l’ha scritta lui, scrivendo di meno e camminando di più».

“San Vincenzo” isolano

Degno figlio di san Vincenzo, padre Manzella della sua imitazione ne fece il suo programma sacerdotale. Fu capace di spendersi, soprattutto nel ministero delle confessioni, cuore delle missioni popolari, anche 20 ore su 24, con disponibilità senza limiti.«La sera tardi, poi, era dedicata agli uomini, confessando anche fino alle undici e a mezzanotte. Per questo decideva, tante volte, che per quattro ore non meritava neppure di andare a letto, preferendo riposare sul seggiolone o sulla sedia dinanzi al tavolino. Una notte, a Berchidda, durante una “missione” crollò letteralmente in un sonno profondo nel confessionale, che non si svegliò neppure quando fu portato dagli uomini sulla sedia fino in camera e lasciato lì in mezzo alla stanza».

Il trombettiere di Cristo

Fu chiamato “il trombettiere di Cristo” perché questa fu la sua immagine che lo rese familiare ai bambini nei paesi, ma anche negli stazzi e ovili delle campagne sarde. «Ogni giorno padre Manzella usciva in giro per il paese suonando una trombetta. Noi bambini allora uscivamo di casa e gli andavamo incontro, ci attaccavamo alla lunga sottana e lui, facendo il trenino, ci faceva girare tutto il paese. Arrivati in chiesa, siccome non c’erano banchi, ci faceva sedere per terra. Lui ci diceva: “Bambini, fate i bravi che il Signore vi guarda, vi vuol bene e vi protegge! E così iniziava a farci pregare e ci faceva il catechismo”. La famiglia vincenziana, che a Cagliari poggia sui due “pilastri” di suor Giuseppina Nicoli (già beatificata) e di suor Teresa Tambelli, avviata anch’essa alla gloria degli altari, nutre ora la speranza che presto, da Sassari e dal nord Sardegna, possa completarsi questo trittico di eredi e santi prosecutori dell’opera e del pensiero del fondatore Vincenzo de’ Paoli.

