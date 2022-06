Padre e figlio arrestati per estorsione 

L’altro giorno, all’ultima richiesta di soldi, sempre in contanti, la donna si è rivolta agli agenti del Commissariato di Quartu che accertata la situazione, hanno preparato la trappola arrestando i suoi presunti “esattori”, con l’accusa di estorsione. Finiti in trappola, padre e figlio sono stati accompagnati in Commissariato dove sono stati identificati e, su disposizione del giudice, arrestati e tradotti al carcere di Uta.

Una vicenda incredibile con trappola finale, che ha consentito alla polizia di Quartu di porre fine ad un ricatto portato avanti da un carrozziere e dal figlio ai danni di una casalinga. Alla quale, a più riprese, avrebbero estorto novemila euro in contanti. Tenuta sotto pressione con minacce, la vittima è rimasta senza soldi, contraendo anche debiti per soddisfare le richieste dei suoi “aguzzini”. Una situazione surreale. Alla fine la donna ha raccontato tutto alla polizia che ha arrestato i due presunti protagonisti della vicenda.

Le richieste

Una versione dei fatti, ora al vaglio del magistrato e quindi ancora tutta da chiarire. Secondo le indagini degli agenti del Commissariato, la donna, una casalinga, avrebbe soddisfatto le richieste degli indagati, Antonio e Nicola Loddo, 46 e 22 anni, di Quartu, pagando puntualmente il “pizzo” per poter vivere tranquilla.

L’altro giorno, all’ultima richiesta di soldi, sempre in contanti, la donna si è rivolta agli agenti del Commissariato di Quartu che accertata la situazione, hanno preparato la trappola arrestando i suoi presunti “esattori”, con l’accusa di estorsione. Finiti in trappola, padre e figlio sono stati accompagnati in Commissariato dove sono stati identificati e, su disposizione del giudice, arrestati e tradotti al carcere di Uta.

Nelle prossime ore, gli indagati potranno raccontare la loro verità al magistrato che li interrogherà alla presenza del loro legale di fiducia. Una vicenda drammatica, con la vittima, una casalinga, costretta a più riprese a versare contanti con la speranza di poter finalmente vivere tranquilla.

Le tracce

L’attività investigativa degli agenti del Commissariato coordinati dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto Commissario Gianni Noto, è andata avanti per alcuni giorni, dopo la confessione della vittima del singolare raggiro che pure conosceva i suoi “interlocutori”. La donna, ormai indebitata e costretta a chiedere prestiti per poter pagare il “pizzo”, forse terrorizzata dalle insistenti minacce, si è finalmente rivolta alla polizia denunciando i fatti. Gli investigatori hanno atteso il momento giusto e dopo un vertice in Commissariato, si sono appostati nella stessa abitazione della vittima, aspettando l’arrivo degli interlocutori della casalinga. L’attesa non sarebbe stata neppure lunga. Non si sa se all’appuntamento con la vittima si siano recati padre e figlio o se nella casa sia entrato solo uno dei due. Qualcuno sarebbe arrivato, incontrando la donna che ha consegnando i soldi richiesti. Proprio in quel momento, gli agenti sono usciti allo scoperto bloccando prima uno dei due estorsori e poi l’altro. La trappola ha insomma funzionato: Antonio e Nicola Loddo, sono stati così arrestati, accompagnati in Commissariato, arrestati con l’accusa di estorsione continuata in concorso e condotti presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

