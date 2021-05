Padre e figlie salvati a Pistis 

Un cinquantenne e le figlie ventenni sono stati salvati dalla Capitaneria di porto nelle acque di Arbus. Le due sorelle si sono trovate in difficoltà mentre si allontanavano dalla riva col sup e il babbo, nel tentativo di aiutarle, si è gettato in mare mettendo a rischio anche la sua vita. La famiglia è residente a Fermo, nelle Marche, ma è proprietaria di una casa nella marina di Arbus.

È successo ieri intorno a mezzogiorno a Pistis. Le due ragazze Claudia e Laura – una di 23 e l’altra di 25 anni – hanno deciso di entrare in acqua con il sup e fare un’escursione sportiva. Il vento di scirocco e la corrente, pari a trenta nodi, hanno iniziato a trascinare le giovani in direzione sud-est facendo perdere il controllo della tavola a una delle due. Il padre, Domenico Santarelli, 54 anni, che le guardava dalla spiaggia principale di Pistis, ha notato la difficoltà di una delle figlie e ha deciso di tuffarsi per aiutarla. «È stata colpa mia – racconta Santarelli al telefono qualche ora dopo lo scampato pericolo -. Sono un grande appassionato di sup e volevo che le mie figlie, Claudia e Laura, lo provassero. Ci troviamo in Sardegna per fare qualche lavoro alla nostra casa e abbiamo approfittato della bella giornata. Per fortuna è andato tutto bene. Non posso che ringraziare la Capitaneria di porto per averci tratto in salvo».

Il meteo

«Nel giro di poco tempo – fanno sapere dalla guardia costiera di Oristano – le condizioni meteo sono peggiorate: si è alzato il vento e la corrente è aumentata notevolmente mettendo i tre in difficoltà». La corrente ha trascinato le ragazze e il padre appena sotto l’area delimitata del poligono di Capo Frasca, in una località che si chiama Punta de S’aschivoni, allontanandoli sempre di più dalla spiaggia. Ad assistere alla scena, per fortuna, c’era un pescatore che dagli scogli ha capito il pericolo nel quale si trovavano il’uomo e le due ragazze e ha subito allertato la guardia costiera di Oristano. Pochi minuti dopo dalla capitaneria di Oristano è partita una motovedetta Cp 893. «La fortuna delle ragazze e del padre – fanno sapere dalla Capitaneria – è stata che la corrente li ha trascinati sotto-costa e non al largo». Questo ha permesso ai soccorritori di identificarli immediatamente e di recuperarli con minore difficoltà. La famiglia, insieme ai membri dell’equipaggio della Capitaneria, è sbarcata al porto industriale di Oristano. Una volta arrivati a terra è stato accertato lo stato di salute dei tre: nessuno di loro ha richiesto l’intervento di un’ambulanza o di un medico.

In porto

Le ragazze sono state soccorse per prime e hanno potuto asciugarsi, scaldarsi e rivestirsi. I tre, una volta terminati i controlli di routine, sono stati riaccompagnati a Pistis. Quello di ieri è stato uno dei primi interventi che ogni estate il corpo della Capitaneria di porto di Oristano porta a termine lungo i 47 chilometri della costa di Arbus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni meteo sono peggiorate in fretta: si è alzato il vento e la corrente è aumentata notevolmente mettendo i tre in difficoltà. Le ragazze e il padre sono stati trascinati appena sotto l’area delimitata del poligono di Capo Frasca, in una località che si chiama Punta de S’aschivoni, sempre più lontano dalla spiaggia. «Per fortuna sono stati spinti sotto costa e non al largo», spiegano dalla Capitaneria intervenuta con una motovedetta.