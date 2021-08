Padre aggredito dal branco 

«Il dolore fisico passa ma quello psicologico purtroppo no e siamo tutti molto provati da quello che è successo». C’è ancora tanta rabbia nelle parole dell’uomo di San Teodoro aggredito brutalmente giovedì scorso mente rientrava a casa dopo una serata in pizzeria con i tre figli minorenni. L’uomo ha riportato una frattura del setto nasale e un versamento di sangue all’occhio sinistro, dal quale ancora non vede.

Il rimprovero

Poco prima di arrivare a casa nella borgata di Lu Fraili, ha notato un gruppo di una decina di giovani, tutti tra i 18 e i 20 anni, che si divertivano a prendere a calci i pali della pensilina di una fermata dell’autobus e istintivamente ha accostato l’auto e intimato loro di smettere. «Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque nella mia situazione, ho detto loro di non permettersi di distruggere tutto perché quella non era casa loro». Un’osservazione che i giovani turisti, visibilmente ubriachi e alterati, non hanno gradito e non appena l’uomo è sceso dall’auto per continuare la discussione gli si sono avventati addosso e hanno iniziato a strattonarlo. «La loro furia non si è fermata neanche di fronte alle urla di mio figlio di 6 anni, prudentemente chiuso in auto dai fratelli maggiori, e me li sono trovati tutti addosso», prosegue l’uomo. Uno dei due figli adolescenti ha provato ad allontanarli dal padre ma non è riuscito ad evitargli un violento colpo alle testa con un masso preso dal bordo strada e l’uomo ha quasi perso i sensi. Alle urla spaventate dei tre minorenni il gruppo degli aggressori ha reagito urlando loro parolacce ed insulti e solo l’arrivo casuale di un amico, un carabiniere non in servizio in quel momento, ha messo fine alla carneficina, evitando che uno degli aggressori lo colpisse una seconda volta con il sasso. «Sono sempre stato cosciente – racconta – e ho preferito non far chiamare un’ambulanza anche per non spaventare ulteriormente i ragazzi che erano davvero molto scossi e sono andato in ospedale ad Olbia con la mia auto».

La denuncia

Sul posto è intervenuta una volante dei carabinieri di Siniscola, a cui la vittima ha fornito le informazioni per sporgere una prima denuncia contro ignoti. «L’indomani, dopo la dimissione dal Pronto soccorso, sono andato dai carabinieri di San Teodoro perché mentre mi trovavo in ospedale ho riconosciuto uno dei ragazzi che mi ha aggredito, probabilmente ferito a sua volta per una caduta», racconta il 44 enne di San Teodoro che si è anche rivolto ad un legale. I giovani sono stati identificati e denunciati ma per la famiglia dell’uomo permane lo sconcerto. «I bambini sono molto scossi, non parlano d’altro e sono molto dispiaciuto per avergli fatto vivere questa situazione ma non avrei mai immaginato una reazione simile». Ora l’uomo è sotto terapia e solo dopo la cura prescritta a domicilio dal reparto di oculistica e maxillofacciale dell’ospedale di Sassari si saprà se sarà necessario anche un intervento chirurgico per aspirare l’ematoma dall’occhio ed evitare che perda del tutto l’uso della vista.

RIPRODUZIONE RISERVATA