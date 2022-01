Padel, una passione senza freni 

È lo sport del momento, tutti ne vanno pazzi, aumenta vertiginosamente il numero dei praticanti ( senza alcuna distinzione di sesso), ma soprattutto cresce il numero dei campi, fra quelli già esistenti o di imminente costruzione. Insomma, padel che passione! Anche in provincia di Oristano, si sta sviluppando la padel-mania e gli appassionati sono tantissimi.

I campi

Per ora, gli impianti esistenti sono ubicati ad Uras, Arborea, Santa Giusta e nella città capoluogo, tutti gestiti da privati, ma anche nel pubblico qualcosa si muove. Strutture di imminente realizzazione sono annunciate a Neoneli, Baradili, Tinnura e Ghilarza. Iniziando da Uras, esiste un campo inserito nel centro sportivo privato, mentre ad Arborea si gioca a padel negli spazi dello storico oratorio della Pgs. Muovendosi di una decina di chilometri, si arriva al nuovo Centro Sportivo Padel Center di Santa Giusta, complesso che conta di quattro campi, con ampi parcheggi, club house, punto ristoro e prenotazioni con possibilità di noleggio racchette e palline. Per quanti vogliono affinare la tecnica sono presenti anche i maestri. «Guardiamo al futuro per migliorare la struttura e renderla al passo con i tempi - afferma Alessandro Nigro- tra gli ideatori del progetto. Movimento importante di giocatori anche in via Ghilarza nel centro sportivo MC dove è nato il primo campo di padel nell’Oristanese e realizzato a giugno del 2020 in pieno lockdown. Successivamente nel gennaio del 2021 è venuto alla luce il secondo campo. «C'è stato subito tanto entusiasmo - afferma il gestore Mauro Caboni - ma vista la richiesta era facile intuire e vincere la scommessa». A Santa Giusta e Oristano, arrivano per giocare non solo dall’hinterland , ma anche dal Terralbese, Marmilla, Barigadu, Guilcier. In questo modo si contribuisce a colmare un vuoto importante visto che gli atleti erano costretti a viaggiare verso Cagliari per giocare al loro sport preferito.

In cantiere

A Baradili, il più piccolo dei Comuni, il campo da padel sorgerà all'interno del complesso sportivo dove sono già presenti un campo da calcetto e uno da tennis in erba sintetica, grazie alla trasformazione del campo di beach tennis. A Neoneli il campo verrà ubicato in zona Carragu e la struttura si inserisce all’interno di un parco verde con diversi spazi dedicati a piccoli e grandi per attività ludiche e sportive. L’opera, secondo gli intendimenti dell’amministrazione Comunale guidata da Salvatore Cau, sarà conclusa entro l’anno. Arrivando a Ghilarza il locale Tennis Club Ghilarza presieduto da Sebastiano Caddeo, già ben strutturato con quattro campi da tennis, dei quali uno al coperto, ha l’obiettivo di completare l’offerta con 2 campi di padel. A Tinnura il sindaco Piero Fadda mette in rilievo che nel 2022 ci saranno altri investimenti per impianti sportivi come appunto il campo di padel per il quale esiste una grande richiesta pure in Planargia.