Padel, un successo sardo  

Il padel è «una scommessa vinta dalla Sardegna». E questa seconda edizione del World Padel Tour a Cagliari sta già dando risultati visibili. «I tanti sponsor che vediamo al Sardegna Open 2021 sono la testimonianza migliore di come il turismo nell'Isola sia declinato in tutte le forme possibili», certifica il presidente della Regione Christian Solinas, nella presentazione del torneo al Tennis Club. «Col presidente Fip Carraro abbiamo scommesso sul padel in un momento in cui non era semplice farlo, ora ci sono TV e media da tutto il mondo che seguono l’evento: è una cartolina e una vetrina per la Sardegna. Abbiamo dato l'immagine di una regione capace di contenere gli effetti della pandemia, investiremo sempre più nella promozione di un sistema integrato fra sport, economia, cultura e istituzioni».

Città del padel

Cagliari in questi giorni è il centro mondiale della disciplina, con tutti i migliori al mondo: oggi debuttano i big negli ottavi, dalle 9.30. «Da una felice opportunità che si è verificata l'anno scorso è diventata consuetudine avere tornei internazionali: segnale che la città attira eventi di un certo tipo e sportivi di livello, e in sicurezza», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu. Al PalaPirastu di Cagliari si svolgeranno a dicembre le finali del circuito Cupra FIP Tour: «Una grande opportunità di promozione turistica», afferma l'assessore al Turismo Gianni Chessa, «portiamo immagine grazie agli eventi sportivi». E il padel, col suo successo, potrebbe avere altre tappe sarde (questa è l'unica in Italia): «Magari potranno essercene due, una al Nord», anticipa il presidente Fip Luigi Carraro. «La Sardegna sarà protagonista del padel internazionale, abbiamo osato e ora possiamo dire che è stato un successo straordinario».

In campo

Ieri via al tabellone principale. Sconfitti all'esordio gli italiani: fra le donne Pappacena-Marchetti hanno perso 6-2 6-4 con Amatriaín-Navarro, Sussarello-Orsi 6-4 2-6 2-6 con Brea-Icardo; fra gli uomini ko 6-0 6-2 Bruno-Cattaneo contro Ruiz-Stupaczuk e Cremona-Capitani 6-3 6-3 con Cruz Belluati-Garrido. Oggi l'esordio dei campioni: Galán e Lebrón, teste di serie numero 1 nel maschile, sfidano di mattina Sos-Chillarón, mentre Lima e Tapia se la vedranno con Campagnolo-Bergamini. In campo pure Fernando Belasteguín, uno dei più conosciuti e vincenti della storia del padel, in coppia con Gutiérrez. Nel tabellone femminile occhi puntati su Sánchez e Martín, che per tutto l'anno hanno giocato col logo della Regione Sardegna sulla maglia, così come sulle teste di serie numero 1 Gemma Triay (vinse nel 2020 con Lucía Sainz) e Alejandra Salazar.

