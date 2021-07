Pace, ma non sulla Giustizia 

Il “day after” dell'intesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte si diluisce nelle emozioni della vittoria azzurra a Wembley. Si parla molto di questo tra i pentastellati che, tuttavia, lunedì hanno tirato un sospiro di sollievo: l'accordo tra il Garante e il leader in pectore ha, innanzitutto, evitato la dissoluzione del Movimento, che ora si prepara a rialzare la testa sotto la guida dell'ex premier.

Il nodo dei processi

Nel mirino, innanzitutto, è la riforma Cartabia: i parlamentari, a cominciare da quelli della commissione Giustizia della Camera, molto difficilmente voteranno la mediazione uscita dall'ultimo Consiglio dei ministri. Sulla carta il ddl sul processo penale dovrebbe approdare in aula a Montecitorio il 23 luglio ma difficilmente, già allora, la leadership di Conte sarà stata formalizzata. Di fatto, tuttavia, l'accordo con Grillo pone Conte già nella condizione di muoversi da leader, come stava facendo prima della rottura con il Garante. Sulla giustizia e non solo, il Movimento che ha in mente l'ex premier si profila di lotta e di governo. Conte ha più volte chiarito da un lato la sua convinzione nel non attaccare Mario Draghi, ma dall'altro la volontà di farsi sentire nel dibattito politico. È probabile che, formalizzata la sua leadership, “l'avvocato del popolo” incontri faccia a faccia il premier.

I temi sul tavolo

Giustizia, ma anche fisco e ambiente: i fronti su cui il M5S targato Conte si farà sentire sono soprattutto questi. Nelle prossime ore i pentastellati sono chiamati a trovare una quadra sul loro nome per il cda Rai. Camera e Senato voteranno domani e non è escluso che il Consiglio dei ministri per formalizzare le nomine di governo dei vertici – Carlo Fuortes e Marinella Soldi – si tenga nella stessa giornata

Scadenze ravvicinate

Più lunghi, invece, i tempi per i pentastellati per incoronare Conte presidente. Nei prossimi giorni l'ex premier e il Garante torneranno a sentirsi per concordare modalità e tempi della votazione. Da Statuto vigente, la votazione dev’essere lanciata almeno 24 ore prima. Possibile, quindi, che il sì allo Statuto non si registri in questa settimana. Anche se la sindaca Chiara Appendino invita i vertici a fare presto. «Speriamo che velocemente si possa procedere con il nuovo percorso del Movimento», spiega.

Il voto su Conte

Solo dopo l'approvazione del nuovo Statuto ci potrà essere la votazione per la presidenza Conte. La diarchia con Grillo vedrà comunque l'ex premier piuttosto libero di dettare la linea politica. L'ex comico, dal canto suo, farà un passo di lato, ma il ruolo di Garante se lo tiene stretto. A fare da contraltare a eventuali fughe in avanti dell'avvocato del popolo ci sono i “big” che hanno mediato in questi nove giorni: Roberto Fico e Luigi Di Maio su tutti. Quello che verrà, sarà anche il loro Movimento.

Gli umori interni

«Ha vinto chi non ha tifato», spiega un parlamentare dando un assaggio del fastidio di molti mediatori sul proliferare, sui social, dei posizionamenti da parte di diversi esponenti pentastellati. Nel frattempo c'è chi, come Danilo Toninelli, spinge i vertici a reintegrare alcuni espulsi con il nuovo corso. Qualche fuoriuscito potrebbe pensarci ma i rapporti, per molti, sono ormai troppo logori. E poi c'è il rebus di Alessandro Di Battista: il suo ritorno con il M5S è da escludere ma il legame tra Conte e l'ex deputato c'è e, negli ultimi mesi, si è anche rafforzato.

I rapporti col Pd

La leadership di Conte sul M5S, dalle parti del Pd, ha un doppio effetto. Da un lato c'è, sotterraneo, il timore di strappi del Movimento a livello governativo, soprattutto con l'ingresso nel semestre bianco, il 2 agosto. Dall'altro, l'arrivo dell'ex premier può cementare l'alleanza con i Dem. L'accordo tra Grillo e Conte, secondo Nicola Zingaretti, apre la porta «a un campo alternativo alla destra». Un campo che, alle prossime elezioni amministrative, vedrà M5S e Pd a braccetto a Napoli e in Calabria, ma non a Torino, Roma e forse anche Milano: qui il Movimento correrà da solo o in alleanza con liste civiche.

