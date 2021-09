Pace fatta: le terme sono salve 

Lo stabilimento termale a Santa Mariaquas, di proprietà del Comune di Sardara, è salvo. L’ultimatum del Municipio ai gestori – pagare il debito di oltre mezzo milione di euro entro il 2 settembre o prepararsi a fare i bagagli – ha prodotto i suoi frutti: al massimo entro dieci giorni il conto verrà saldato. Lo comunica soddisfatto il sindaco Roberto Montisci: «Pace fatta, grazie agli impegni assunti dal nuovo consiglio di amministrazione di Sardegna Termale, la società cui è affidata la gestione del complesso alberghiero dal 2014».

Le terme

La salvezza è arrivata in extremis, quando il Comune aveva avviato l’iter per rescindere il contratto con la società. «Il 2 settembre – racconta Montisci – scadeva la seconda diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali. Il giorno prima è cambiato il consiglio di amministrazione e la nuova gestione si è impegnata a risolvere tutte le situazioni critiche, compresa la parte finanziaria. A quel punto, ho ritenuto doveroso bloccare la procedura di revoca della concessione». Ammette che l’ha fatto senza neppure rifletterci, un sospiro di sollievo per due buone ragioni: «La prima perché ho pensato ai 37 dipendenti delle terme che hanno temuto la perdita del posto di lavoro. Giovani del Medio Campidano dove la disoccupazione è galoppante. La seconda è personale: a breve, con la chiamata alle urne per le Amministrative, non sarò più il sindaco di Sardara. Confesso che dover firmare l’ultimo atto per la chiusura delle terme, mi sarebbe dispiaciuto molto».

La società

Il nuovo Consiglio di amministrazione è formato da due membri, residenti a Cagliari: il presidente è Giovanni Irde, 45 anni, commercialista; il consigliere è Pierluigi Mannino, 55 anni. «L’incarico – ricorda Irde – l’abbiamo avuto il 23 agosto. È stata una corsa contro il tempo per arrivare puntuali prima della scadenza dell’ultimatum. Abbiamo iniziato da subito un rapporto di collaborazione col Comune. Fra pochissimo porremo fine a tutte le controversie. Non vuole essere presunzione, solo un impegno: le terme di Santa Mariaquas si avviano a nuova vita».

Il progetto

Un cambiamento che, oltre alla gestione della struttura, sarà possibile con l’approvazione da parte della Regione del progetto da un milione e mezzo di euro “Un parco termale per il benessere del territorio”, inserito nella programmazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. Nel dettaglio le opere prevedono una piscina all’aperto, fruibile tutto l’anno, con i servizi e i locali per l’accoglienza degli ospiti realizzati all’interno del caseggiato “Bagni romani”. C’è poi un’area dedicata ai bambini “Parco giochi avventura” e un percorso benessere attraverso i boschi, con fontanelle di acqua termale, una pista ciclabile per arrivare al castello di Monreale e al centro abitato di Sardara. «Non dimentichiamo – conclude Montisci – che dal 2001 il Comune è titolare di una concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua calda termale, oggi usata solo in parte da un privato».

