Pacchetto da 10 milioni per il Parteolla 

Sport, ambiente, riqualificazione urbana, viabilità, progetti per il sociale. C’è tutto questo nel pacchetto delle richieste presentate dai sei comuni dell’Unione del Parteolla nell’ambito della programmazione 2022 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata alla riduzione del disagio sociale, alla tutela dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano. Una partita da 5,3 milioni di euro per la quale i paesi dell’Unione hanno già elaborato le schede progettuali e aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche, passaggio necessario per poter partecipare al bando Pnrr. La delibera, approvata nei giorni scorsi all’unanimità dall’assemblea dei sindaci dell’Unione, raddoppia il piano di investimenti per il prossimo triennio: dai 5 milioni di euro programmati per il 2021 si passa ai 10,3 milioni di euro per il 2022.

Le schede

Otto i progetti presentati con richieste di contributi formulate sulla base del numero degli abitanti. Dolianova, in qualità di comune capofila e centro più popoloso, fa la parte del leone con tre progetti per complessivi 2 milioni di euro. Proposte tutte concentrate sullo sviluppo dello sport come strumento per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Si pensa alla riqualificazione dei centri sportivi di Santa Maria e Su Cuccureddu e alla sistemazione dell’area verde che collega i due impianti. Nel campo sportivo di Santa Maria il Comune intende realizzare un manto in erba sintetica con un nuovo impianto di illuminazione e costruire ex novo gli spogliatoi nella palestra del “Pallone geodetico”: spesa prevista 700mila euro. A Su Cuccureddu, dove oggi regna il degrado, il progetto prevede un investimento di 437mila euro per il campo di calcetto e il campo polivalente. La fetta più consistente dei finanziamenti (850mila euro) sarà destinata al collegamento ciclopedonale dei due centri sportivi e al restyling delle aree di via Ghandi, via Lama, via Montessori, via Bonaparte e via Mille Lire.

Strade

Viabilità interna e miglioramento del decoro urbano sono invece gli obiettivi del Comune di Settimo San Pietro che ha chiesto un contributo di 1,4 milioni di euro. In programma interventi sulle due principali piazze del paese (piazza Mercato e piazza don Secchi), oggi utilizzate come parcheggio, dove si pensa di realizzare nuove pavimentazioni e aree verdi. Previsti anche percorsi pedonali e ciclabili in via Moro e via Garibaldi. A Serdiana si punta sulla riqualificazione di piazza Crux’e Ferru con un investimento di 850mila euro per la sostituzione della pavimentazione e una migliore distribuzione del verde pubblico. Mentre a Donori l’attenzione è rivolta al completamento degli spazi esterni del complesso sportivo di via Vittorio Emanuele. Al miglioramento del decoro urbano e alla promozione dello sport pensano infine Soleminis e Barrali. Nel primo caso, la Giunta guidata da Fedele La Delfa ha presentato un progetto per la riqualificazione di piazza Monte Granatico, nel centro storico, e di piazza della Chiudende con la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area giochi (386mila euro). A Barrali invece l’idea è quella di intervenire con un investimento di 230mila euro per la riqualificazione delle aree adiacenti alle scuole medie e al rifacimento del marciapiede di via Porcedda.