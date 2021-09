“Ovunquesardi”, Floris e Nu a caccia di emigrati nel mondo 

Avete voglia di viaggiare? Desiderate scoprire luoghi esotici? Siete curiosi di sapere se anche laggiù, sì in quell’angolino sperduto del mondo, sventola una bandiera dei Quattromori perché un sardo ci è arrivato tempo fa in cerca di fortuna o per inseguire l’amore? “OvunqueSardi”, il nuovo programma in onda ogni lunedì alle 21 su Videolina, ha una risposta anche a queste domande. Ma c’è di più. A cominciare dalle peripezie della coppia Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, 46 e 35 anni), che hanno dato vita a un’impresa di viaggio eccezionale: percorrere ventimila chilometri interamente in treno, partendo dal Portogallo e arrivando sino in Vietnam, passando per Spagna, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Polonia, Russia, Cina. Con in testa una missione nella missione: incontrare il maggior numero di sardi emigrati all’estero.

Consenso

La trasmissione “OvunqueSardi”, già nelle prime due puntate, ha riscosso un grande successo di pubblico, subito affezionato a Floris e Nu, e al loro contagioso entusiasmo. Ogni puntata storie divertenti, personaggi singolari, angoli curiosi da scoprire. Nella terza puntata (lunedì 27) il protagonista si chiama Roberto Caria, partito da Segariu per amore di una belga: vivono ad Aarschot, poco distante da Bruxelles.

«Che persona!», raccontano Stefano Floris e Tiziana Nuvoli. «Senza un lavoro decide di comprare un furgoncino con l’idea di aprire una sorta di “caddozzone 2.0” per vendere la pizza». C’è un però. «Roberto non è pizzaiolo, impara il mestiere guardando i video su Youtube. Acquistato il furgone lo parcheggia nel giardino di casa: inizia ad allenarsi tra farine, mozzarelle e “pumarola ‘ncoppa”». A tutto si può resistere tranne che alle tentazioni. «E così il profumo di pizza si allarga per il quartiere e la gente arriva. Morale: il furgoncino non si è mai mosso dal giardino».

Dieci appuntamenti