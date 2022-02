Otto anni al nonno orco 

Il pm, Giorgio Bocciarelli, nella sua requisitoria, ripercorrendo tutte le vicende, aveva sottolineato come le testimonianze della minore sono state acquisite rispettando tutti i protocolli, e chiedendo per l’uomo una condanna esemplare a 9 anni e 4 mesi. La bimba in un incidente probatorio infatti aveva confermato la vicenda. I genitori si sono costituiti parte civile con gli avvocati Rossana Mele e Gianluca Sannio.

Una delle nipoti, oggi maggiorenne, ha raccontato che quelle violenze risalgono al 2004; un’altra, ormai donna, ha riferito che quei fatti sono molto più lontani e prescritti. Mentre la bambina che ha rotto quel muro di silenzio è riuscita a dire tutto alla mamma tre anni fa. Ha raccontato di quelle violenze del 2018 quando aveva otto anni. Ieri il nonno acquisito è stato condannato ad otto anni col rito abbreviato per violenza sessuale.

Il compagno della nonna portava le bambine in camera da letto al primo piano della palazzina di famiglia, con la scusa di fare il riposino pomeridiano ma abusava di loro.

Otto anni di carcere per atti sessuali ai danni di due bambine, nipotine della sua compagna. È la pena inflitta ieri dal gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ad un 61 enne della Baronia attualmente a piede libero. Una vicenda venuta a galla tre anni fa, quando la più piccola e ultima vittima caduta nelle rete di perversione dell’uomo aveva raccontato tutto alla mamma, squarciando così un muro di silenzio e portando alla luce anche quelle violenze avvenute anni prima, che avevano coinvolto le altre cuginette.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Otto anni di carcere per atti sessuali ai danni di due bambine, nipotine della sua compagna. È la pena inflitta ieri dal gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ad un 61 enne della Baronia attualmente a piede libero. Una vicenda venuta a galla tre anni fa, quando la più piccola e ultima vittima caduta nelle rete di perversione dell’uomo aveva raccontato tutto alla mamma, squarciando così un muro di silenzio e portando alla luce anche quelle violenze avvenute anni prima, che avevano coinvolto le altre cuginette.

La storia

Il compagno della nonna portava le bambine in camera da letto al primo piano della palazzina di famiglia, con la scusa di fare il riposino pomeridiano ma abusava di loro.

Una delle nipoti, oggi maggiorenne, ha raccontato che quelle violenze risalgono al 2004; un’altra, ormai donna, ha riferito che quei fatti sono molto più lontani e prescritti. Mentre la bambina che ha rotto quel muro di silenzio è riuscita a dire tutto alla mamma tre anni fa. Ha raccontato di quelle violenze del 2018 quando aveva otto anni. Ieri il nonno acquisito è stato condannato ad otto anni col rito abbreviato per violenza sessuale.

Il pm, Giorgio Bocciarelli, nella sua requisitoria, ripercorrendo tutte le vicende, aveva sottolineato come le testimonianze della minore sono state acquisite rispettando tutti i protocolli, e chiedendo per l’uomo una condanna esemplare a 9 anni e 4 mesi. La bimba in un incidente probatorio infatti aveva confermato la vicenda. I genitori si sono costituiti parte civile con gli avvocati Rossana Mele e Gianluca Sannio.

Nessuna minaccia

La sentenza, dopo una breve camera di consiglio, ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo, che dopo i fatti è rimasto nella sua casa, mentre sono state le vittime a scappare via da quell’abitazione.

Il 61 enne, difeso da Giuseppe Floris, è stato invece assolto dall’accusa di minacce: quando il padre della bimba raccolse il racconto andò furioso al piano di sopra per affrontarlo, ma lui lo fermò brandendo un coltello. Per il giudice fu legittima difesa. Per l’uomo è arrivata anche l’interdizione dalla curatele e dai uffici pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata