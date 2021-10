Ottantenne travolto da un’auto 

I medici hanno tentato di salvare la vita al pensionato sottoponendolo anche a un massaggio cardiaco durato decine di minuti. I soccorsi sono stati interrotti soltanto quando i soccorritori hanno capito che ormai non c’era più nulla da fare per Giovanni Maria Mura.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20,20 Giovanni Maria Mura stava attraversando la strada (probabilmente sulle strisce pedonali rialzate), forse stava facendo rientro a casa sua nella vicina traversa di via 26 ottobre, quando all’improvviso è stato travolto dalla Peugeot 107 diretta verso il centro di Elmas. L’anziano è stato sbalzato a diversi metri dal punto dell’impatto. Il primo a fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni è stato Paolo Segi, l’automobilista investitore che ha subito chiesto l’intervento del 118.

È stato travolto da un’auto in via Sestu, all’ingresso di Elmas, mentre attraversava la strada. Il cuore di Giovanni Maria Mura, 81 anni, ha smesso di battere poco dopo l’impatto con la Peugeot 107 guidata da Paolo Segi, 53 anni, residente a Quartucciu. Inutili i soccorsi immediati dei medici del 118 che per mezz’ora ieri, intorno alle 21, hanno provato a rianimare l’anziano. Nulla da fare. La tragedia si è consumata a poche decine di metri dal camposanto, all’altezza dell’attraversamento pedonale rialzato all’ingresso del paese. Ai carabinieri, già ieri notte impegnati nei rilievi del caso, ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il dramma

Le indagini

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno chiuso il tratto di via Sestu, scenario dell’incidente mortale, e sottoposto l’automobilista all’alcoltest. Risultato negativo: Paolo Segi non aveva bevuto prima di mettersi alla guida. I militari hanno poi avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i rilievi infortunistici. A loro disposizione anche le immagini girate dalle telecamere nei parcheggi di fronte al cimitero: non è da escludere che i sistemi di videosorveglianza possano aver ripreso quanto accaduto e fornire loro maggiori dettagli.

Avvertiti dai carabinieri, i familiari di Giovanni Maria Mura si sono precipitati in lacrime nel luogo della tragedia. Nelle prossime ore i militari saranno impegnati in tutti gli accertamenti del caso.

