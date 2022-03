Ottantenne derubata in casa 

Chiedeva del fratello e cercava informazioni sulla vendita di un terreno. Ma quello adottato da un uomo sull’uscio di casa di Maria Mulas, un’anziana di 80 anni di Villagrande, era soltanto uno stratagemma per entrare a rubare. Così, nei giorni scorsi, il ladro ha raggirato la signora, nubile, nell’abitazione di via Roma dove è avvenuto il furto, a cui avrebbero preso parte anche alcuni complici che hanno agito indisturbati mentre la proprietaria stata chiacchierando con il sedicente acquirente di un terreno di famiglia. Alla donna sono stati sottratti alcuni gioielli e quasi certamente anche del denaro. Per ricostruire l’episodio e definire l’esatto bottino del blitz sono in corso le indagini dei carabinieri che avrebbero già imboccato una pista precisa.

Il fatto

Nell’abitazione di via Roma, quasi all’altezza delle scuole elementari, un uomo ha suonato al campanello dell’abitazione di Maria Mulas. Con la sua proverbiale gentilezza, la donna si è intrattenuta con il suo interlocutore che le ha fatto capire di conoscere un fratello e di essere interessato a un terreno di loro proprietà. La signora ha ospitato l’uomo all’interno dell’abitazione. Lui, d’astuzia, ha lasciato la porta d’ingresso socchiusa per consentire ai complici di entrare negli istanti successivi. Poi, a un tratto, ha risposto a una telefonata, probabilmente concordata, e si è allontanato dall’abitazione. Tutto questo quando anche i suoi complici si erano dileguati con il bottino raccolto dopo aver rovistato nelle stanze.

Le indagini

La donna si è resa conto di aver subito il furto soltanto nei minuti successivi. L’abitazione si affaccia sulla centralissima via Roma, monitorata da numerosi impianti di videosorveglianza. Proprio grazie alle immagini memorizzate nei sistemi le indagini sarebbero già arrivate a una svolta. Sotto osservazione sarebbe finita l’auto di proprietà di una donna del Sassarese. Sono in corso attività investigative per accertare se l’utilitaria fosse stata rubata oppure se la stessa sia riconducibile alle persone che sarebbero state inquadrate dalle telecamere installate nei paraggi.