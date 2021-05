Ottantenne cade dal secondo piano 

Ha perso forse l’orientamento, per un attimo, ed è precipitato accidentalmente dal terrazzo al secondo piano della sua abitazione di Samugheo. Piero Mastio, 83 anni, ex barista, ipovedente, è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Nel violento impatto al suolo, il poveretto ha riportato un trauma cranico e toracico ed altre gravissime lesioni. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in via Medusa, a ridosso della centralissima piazza Sedda.

L’incidente

Piero Mastio, il decano dei baristi di Samugheo, vive insieme alla moglie in un appartamento sopra il suo ex locale, che ha dato in gestione. La cecità, che lo ha colpito da alcuni anni, è stata la causa della tragedia, avvenuta poco dopo le 15. Secondo quanto si è appreso, attraverso la testimonianza della moglie, Piero Mastio è uscito nella terrazza posteriore che si affaccia sul cortile e ha fatto un volo di oltre quattro metri. Cosa sia all’origine dell’incidente ancora non è chiaro. Una sporgenza esterna, all’altezza della balaustra, ha attenuato la rovinosa caduta nel cortile evitando la morte sul colpo.

I soccorsi

È stata la moglie ad accorgersi della tragedia, facendo così scattare l’allarme. I volontari del 118 della Las, che hanno la sede a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, sono intervenuti tempestivamente ed hanno prestato le prime cure al ferito, in attesa dell’elicottero dell’Areus che è arrivato in meno di mezz’ora. Piero Mastio non era cosciente quando il medico del servizio di emergenza ha verificato le sue condizioni; è stato prontamente intubato e caricato sull’elicottero che dal campo sportivo del paese è decollato nuovamente per Cagliari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Samugheo. I militari hanno raccolto la testimonianza della moglie ed ora dovranno cercare di ricostruire cosa sia accaduto in quei drammatici momenti. La vicenda ha scosso nuovamente la comunità del centro del Mandrolisai.

Il sindaco

Pochi giorni fa era morto a causa del Covid Mario Sulis, proprietario dell’altro storico bar del paese. «La scomparsa di Mario ci ha lasciato sgomenti - dice il sindaco di Samugheo Basilio Patta - ed ora ci troviamo davanti a questo incidente che vede coinvolto un altro ex commerciante che per anni gestiva il bar principale in paese. Ho parlato con i figli e la moglie e ancora non si capisce come possa essere accaduto. Piero conviveva da circa due anni con una malattia che lo aveva privato della vista. Non accettava questa cosa tanto che era andato anche all’estero per curarsi. Lo assisteva la moglie - aggiunge il sindaco Patta - e aveva oramai preso confidenza con i movimenti all’interno della casa. Chissà cosa può essere successo».

