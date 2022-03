«Ottana non può essere colonia energetica» 

C’è un progetto, che ha già superato la procedura di Via, per l’installazione di un parco fotovoltaico da circa 86 megawatt, su una superficie di 120 ettari, da realizzarsi nell’area che costeggia il Tirso, tra la discarica di Coronas Bentosas e la provinciale 17. Terreni un tempo di pertinenza dell’area industriale, ma mai interessati dall’industrializzazione, acquisiti da privati per eredità. Il progetto è stato presentato dalla Acea Solar. Un altro progetto, in fase di esame per la Via (Valutazione impatto ambientale), prevede la costruzione di una nuova centrale elettrica a metano e gasolio. Ai progetti si oppone l’Assemblea per la democrazia energetica in Sardegna (Ades) che per sabato organizza manifestazioni tra il Taloro e Bolotana.

Il programma

L’appuntamento a Bolotana è fissato alle ore 16, nella sala interna del bar Filia, in via Vittorio Emanuele. Si tratta di un incontro pubblico sul tema “Ottana non deve essere la colonia energetica” con la presentazione dell’Assemblea per la democrazia energetica in Sardegna. Il giornalista Piero Loi parlerà dell’attuale quadro della questione energetica in Sardegna, Laura Cadeddu dei progetti che riguardano l’area industriale di Ottana e Bolotana. I rappresentanti dell’Isde-medici per l’ambiente in Sardegna parleranno degli effetti sanitari sulla popolazione. L’incontro di Bolotana sarà preceduto in mattinata (ore 10.30) da un sit-in che si svolgerà nella centrale idroelettrica del Taloro, ritenuta risorsa fondamentale per l’autonomia energetica del territorio sardo.

La denuncia

«L’incontro - fa sapere Ades - vuole essere occasione di approfondimento sulle politiche energetiche, sulle conseguenze economiche e sanitarie per il territorio e sulle possibili soluzioni. La piana di Ottana non è immune dall’assalto che la Sardegna sta subendo da parte delle società di produzione di energia elettrica».