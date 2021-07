Ostriche sarde alla conquista del mondo  

Potenziare il sistema produttivo delle ostriche in Sardegna: è il progetto avviato da Sardegna Ricerche e dalla Fondazione Imc, il centro marino Internazionale di Oristano, che nella prima fase, ha ottenuto importanti risultati nel campo della sperimentazione per l'allevamento dei molluschi nelle lagune e nelle coste dell’Isola. Obiettivo, invece, della seconda fase è individuare nuovi siti pilota in cui attivare una nuova sperimentazione del processo produttivo e avviare il trasferimento delle tecnologie testate durante la prima fase.

I test

«In Sardegna abbiamo diverse lagune e alcuni specchi marini che sono vocati per l’allevamento delle ostriche, - afferma Paolo Massone, direttore della Fondazione Imc - le superfici non mancano, si potrebbero realizzare tante aziende. Il minimo produttivo che occupa circa un ettaro e mezzo, impegna tre unità, di cui due lavorano sull’allevamento e la terza è una figura commerciale, quindi considerando le superfici occupate nella nostra Isola stiamo parlando di centinaia di posti di lavoro».

A essere state coinvolte nella prima fase del progetto sono state 15 aziende, operanti nelle lagune di San Teodoro, Tortolì e Santa Gilla, anche se le aziende produttive in Sardegna sono sei. I risultati del progetto OstrInnova saranno esposti online oggi dalle 11,30.

Vantaggi

«Sono poche rispetto al potenziale dell’Isola - precisa Massone –, la nostra produzione, seppur ridotta, è abbastanza competitiva nel mercato, non ha nulla da invidiare, per esempio, alle ostriche francesi. Abbiamo aziende che hanno raggiunto gli stessi livelli di quelle francesi sia qualitativamente che a livello di costi».

C’è però una differenza tra le aziende sarde e quelle d’oltralpe: il ciclo produttivo dell’ostrica sarda è più breve e quindi un vantaggio anche economico.

«Se un’ostrica francese ci mette infatti 18 mesi a crescere, la nostra ne impiega solo 12 per raggiungere mediamente le stesse dimensioni, quindi le nostre produzioni sono più veloci».

Non mancano però gli ostacoli per lo sviluppo dell’ostricoltura in Sardegna. «Non ci sono spazi produttivi, ottenere una concessione è un processo complesso e aleatore. Bisogna che si capisca che la produzione delle ostriche non interferisce con la pesca, per cui negli stessi spazi potrebbero sopravvivere entrambe».

RIPRODUZIONE RISERVATA