Ostriche e gamberi a sbafo 

Non hanno scelto una semplice spaghettata e magari una frittura di pesce del Golfo. Macché. Seduti in uno dei tavolini all’aperto del bistrot dell’Antica Cagliari, in via Sardegna, hanno letto attentamente il menu e deciso che pietanze gustare. Scelta da veri intenditori. Ostriche, gamberoni rossi, scampi e un astice. Naturalmente accompagnato da un ottimo vino. Mancava soltanto la sigaretta per concludere nel migliore dei modi la cena a base di crostacei e molluschi. Vietato fumare al tavolo. Meglio spostarsi.

L’informazione

Così hanno fatto, avvisando correttamente il cameriere per evitare che all’Antica Cagliari pensassero a una fuga per non pagare il conto. Che poi è proprio quello che è accaduto. La sigaretta magari l’hanno pure accesa, ma per evitare di pagare il conto piuttosto salato visto il menu, hanno pensato bene di non tornare indietro. Il tavolo è rimasto vuoto, dei due clienti non c’era più traccia.

L’invito

«Mi hanno avvisato i miei dipendenti, io non sono neppure in città. Che posso dire, li invito a ripensarci, presentarsi al ristorante e pagare il dovuto. In caso contrario sarò costretto a sporgere denuncia. Devono sapere che le nostre telecamere li hanno ripresi, che non hanno grandi possibilità di farla franca. Meglio risolvere tutto pagando la cena consumata», spiega Alberto Melis, titolare dello storico ristorante Antica Cagliari di via Sardegna, del più recente bistrot sempre aperto alla Marina e del nuovo locale del Poetto. Insomma, per evitare guai seri non resta che tornare al bistrot, mettere mano al portafoglio ed estrarre il 215 euro dovuti. L’invito del titolare dell’Antica Cagliari non ammette titubanze. È soltanto un’opportunità per evitare di incorrere in veri problemi giudiziari. L’occhio indiscreto delle telecamere della videosorveglianza non ha dato scampo ai due clienti, la cui fuga è stata documentata. Perché allora insistere?