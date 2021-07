Ostello, il Comune sfratta i gestori 

Si inasprisce il contenzioso tra il Comune di Arbus e la società dei fratelli Demontis di Guspini che dall’amministrazione municipale hanno ottenuto la gestione del vecchio ostello della gioventù di Torre dei Corsari, poi trasformato in un hotel di lusso. Dal Municipio contestano «un debito di circa trecento mila euro». Fondi che gli affidatari della struttura, secondo il Comune, «non hanno versato per canoni di affitto e per Imu e Tari». Dopo anni di trattative e un accordo extragiudiziale, nei giorni scorsi dal Palazzo municipale è arrivata la decisione finale: «L’amministrazione si trova costretta ad attivare le procedure di risoluzione contrattuale».

Le motivazioni

L’atto che ufficializza l’iter di scioglimento del patto e indica con le singole voci «una serie di inadempienza contrattuali» porta la firma del responsabile dell’ufficio finanziario, Luigi Saderi.

Le premesse partono dal 2007, quando «il Comune affidò ai fratelli Demontis, per 25 anni, la gestione e trasformazione dell’area sportiva e dell’Ostello della gioventù di Torre dei Corsari, in un un ambito di particolare interesse paesaggistico e turistico».

Seguono i fatti del 2017 con l’avvio di «un procedimento di mediazione tra il Comune e i gestori al fine di evitare un contenzioso in merito ai debiti nei confronti dell’ente».

L’accordo

L’intesa, raggiunta nel 2019, prevedeva «l’integrale incasso dei canoni arretrati, al netto delle manutenzioni straordinarie eseguite dal gestore e riconosciute dall’ufficio tecnico». Lo scorso maggio, punto e accapo: «La società Demontis non ha rispettato gli accordi presi», dunque «verranno attivate le procedure di risoluzione del contratto», tramite un incarico già affidato ad un legale.

Le reazioni

Telegrafico il sindaco, Andrea Concas: «Un atto dovuto». Dalla società, Stefano Demontis si affida ai legali: «Saranno loro a parlare. Personalmente mi dispiace non aprire l’albergo e lasciare a casa i lavoratori».

Intanto la struttura rimasta chiusa, lungo la strada per raggiungere la spiaggia, non sfugge ai bagnanti che lamentano «il degrado e l’abbandono di un’opera pubblica costa milioni di euro». Incalza la consigliera di minoranza, Emanuela Paschino: «Un danno economico per le casse del Comune che si somma ai tanti altri immobili che condividono la stessa origine: costruiti con fondi pubblici e poi affidati in gestione ai privati. L’elenco è lungo. Il Comune la smetta di fare l’imprenditore e pensi piuttosto a risolvere i problemi del paese».

Le origini

L’ostello, nato negli Ottanta grazie ai fondi della legge sull'occupazione giovanile, è stato gestito dal Comune fino al 2006, anche se fra mille difficoltà. Il bando di gara per l’affidamento a imprese private avrebbe dovuto sollevare le sorti dell’immobile e riqualificare i campi da tennis. Invece? D ebiti, contenziosi, modifiche del contratto e infine la crisi Covid.

