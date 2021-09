Ostello della gioventù, nuova delusione 

Il peso degli anni di un caseggiato, ultimato nel 2016, ben 32 anni dopo la prima pietra, ha messo in evidenza la sua precarietà. «Subito dopo la concessione - ricorda Salis - i nuovi gestori hanno comunicato lo stato di sofferenza della struttura. Dalle cose più semplici e facilmente risolvibili, come la mancanza delle chiavi in tutte le porte interne e lucchetti esterni, a quelli più complessi, in primis gli impianti autonomi idrico e fognario bloccati e con le autorizzazioni della Provincia scadute e non rinnovabili. Interventi che richiedono tempi lunghi per riavere il via libera».

Quattro anni dopo la chiusura dell’ex ostello della gioventù Sa Perda Marcada, al crocevia fra la Costa Verde, le miniere di Ingurtosu, il Parco geominerario, nel 2020 ecco il bando di gara e la nuova gestione affidata alla società Le Dune Service, proprietaria dell’hotel di Piscinas. La firma sul contratto lo scorso aprile, con i buoni propositi di avviare l’attività, almeno in parte, per la stagione estiva alle porte. La consegna delle chiavi, l’ingresso nell’ampio complesso alberghiero e le prime verifiche sulla funzionalità degli impianti hanno tolto le speranze di un’apertura immediata.

«Non c’erano i requisiti minimi per aprire le porte in estate e svolgere l’attività in sicurezza». Il vicesindaco di Arbus Paolo Salis smorza le polemiche sulla mancata apertura della struttura alberghiera di Sa Perda Marcada: «La gestione resta affidata alla società Le Dune Service che procede con i lavori di manutenzione straordinaria. Mentre i provvedimenti dell’amministrazione puntano a difendere l’economia sana per la nostra comunità, le nostre attività e il nostro turismo, creando posti di lavoro».

Le opere

I problemi

I danni

Dalle lettere che Le Dune Service ha inviato al Comune, l’elenco degli interventi da fare è lungo e dettagliato: inutilizzabili i box doccia, danneggiati e installati male, molti arredi nella sala bar da sostituire, l’autorizzazione a prelevare l’acqua dai pozzi è scaduta. Fra l’altro, non essendoci l’acqua di Abbanoa e la qualità di quella da estrarre parrebbe non idonea all’utilizzo, i tempi e i costi per potabilizzarla sono uno dei tanti imprevisti. Senza contare le difficoltà dei costi che raggiungono un milione di euro, rispetto ai duecentonovantamila previsti dal contratto per le opere programmate per l’ammodernamento e per i nuovi servizi da predisporre all’interno dell’ostello, quali pizzeria, pub e longue bar.

L’albergo

«In un’area abitata da tanti agriturismi e bed & breakfast, di piccole e medie dimensioni, Sa Perda Marcada è quella dei grandi numeri. L’impegno comune è accelerare le autorizzazioni per partire a maggio», conclude Salis. E che il nuovo anno porti fortuna, lo sperano soprattutto i giovani fin dal 2016, quando la lunga attesa di trovare un’occupazione in quel complesso sembrava finita. Così non è stato: chiuso appena aperto.

