Ostello a Porticciolo, borgate in rivolta 

Levata di scudi contro il progetto dell’ostello nel Parco di Porto Conte. I comitati delle borgate che insistono lungo il perimetro dell’area sottoposta a tutela si lamentano di non essere stati resi partecipi del piano di riuso dell’ex colonia penale di Porticciolo destinata, con un finanziamento di un milione, a diventare una struttura ricettiva per escursionisti e visitatori. «Bene il recupero mediante restauro dell’esistente all’interno del perimetro del Parco, quanto recuperato andrebbe però esclusivamente utilizzato per attività di protezione, studio, conservazione e valorizzazione agricola del territorio, in stretta correlazione con i fini istituzionali», fa notare Tonina Desogos, presidente del comitato di Maristella. Anche Tiziana Lai, alla guida del Comitato Zonale Nurra, segnala il mancato coinvolgimento dei residenti. «Il territorio intorno al Parco è già sottoposto ai vincoli dell’area protetta – fa presente – e dunque sarebbe stato opportuno informare i comitati e le associazioni sui piani di sviluppo presenti e futuri, in considerazione del fatto che nelle nostre borgate ci sono diversi immobili in disuso da candidare a un intervento di restyling».

Il parco

Il presidente dell’Azienda speciale di Porto Conte, Raimondo Tilloca, però, tiene a sottolineare che il progetto risale al 2016 e che i fondi Por 2014-2020 sono finalizzati esclusivamente per il recupero di edifici ex carcerari destinati alle attività turistiche e alla rete per l’educazione ambientale. «La proposta unitaria delle borgate resta sempre la stessa – insiste Desogos - come all’origine dell’istituzione del Parco: che siano le borgate stesse le location per la realizzazione dei servizi a Porto Conte, compresi quelli legati a turismo e ospitalità. Soluzione naturalmente ovvia ma a quanto pare non condivisa dai vertici politici locali».

Proposte operative

Nelle campagne ai confini del Parco si contano decine di edifici abbandonati, comprese le scuole. «Chiediamo alla politica una task force - conclude la presidente del comitato di Maristella - per rivedere e approvare entro il prossimo giugno un Piano del Parco aderente alle esigenze della natura e del territorio». Infine Antonio Zidda, presidente del comitato di Sa Segada-Tanca Farrà, annuncia a breve un vertice tra rappresentanti di borgata «per formulare una proposta operativa da presentare agli amministratori sull’utilizzo della struttura. Siamo favorevoli alla ristrutturazione, specialmente quando questa avviene con finanziamenti che non gravano sulla comunità locale, ma quello che non ci convince è l’utilizzo che se ne vuole fare».