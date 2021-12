Taloro Gavoi (4-3-3) : Cossu; Soro (32' st Ortu), Castro, Sau, A. Fadda, M. Fadda, Secchi, Fois (15' st Mastio), Pusceddu, Mele, Falchi. In panchina Fancellu, Daga, Sedilesu, Meloni, Curreli. Allenatore Fadda.

Ossese (4-4-2) : Cherchi, Fancellu, Sini (1' st Zinellu), Cocco, Arca; Sabino (1' st Virdis), Dettori, Sechi, Madeddu, Chelo (24' st Scognamillo), Gueli. In panchina Mulas, Castigliego, Gadau, Ubertazzi, A. Canu, D.Canu. Allenatore Loriga.

Ossese 3

Taloro Gavoi 3

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : nel primo tempo al 4' Secchi (T), 9' Pusceddu, 45' (r) Falchi (T). Nel secondo tempo al 10' Zinellu ( O), 19' Chelo ( O), 30' Cocco (O).

Note : espulsi Ortu ( T) e Arca (O), ammoniti A.Fadda, Falchi, Gueli, Cocco. Recupero 1'pt - 3' st. Spettatori 400.

Ossi. Al Walter Frau giusto pari (3-3) tra Ossese e Taloro Gavoi. Gli uomini di Mario Fadda disputano un primo tempo perfetto, vanno in vantaggio di tre reti, ma subiscono nella ripresa la rimonta dell'Ossese, che rischia anche di vincere.

Avvio lampo

Partenza lampo del Taloro, che al 4' passa in vantaggio con un forte tiro di Secchi. Il raddoppio dei gavoesi al 9' con con una precisa conclusione di Pusceddu. Ospiti padroni del campo. Per l'Ossese un palo di Arca al 22'. Allo scadere (45') Falchi sigla su rigore il terzo gol per il Taloro. Nella ripresa Ossese trasformato. I bianconeri premono furiosamente e accorciano le distanze al 10' con una stilettata del nuovo entrato Zinellu. Il 2-3 lo segna Chelo al 19', su assist di Madeddu.

Il pareggio

L'Ossese ci crede e pareggia (3-3) al 30' col difensore centrale Cocco, che mette la sfera al sette su cross di Arca. Finale thrilling. Squadre in 10 per l'espulsione di Ortu e Arca. Al 39' il Taloro ha una bella opportunità con Pusceddu: di poco alta. Ma è l'Ossese al 48' ad avere l'occasionissima per il quarto gol clamoroso: splendido slalom di Zinellu, tiro a botta sicura sopra la traversa. Finisce 3-3. Taloro sempre secondo ( 31 punti), ora però a -9 dalla Ferrini. Ossese settima a 23.

