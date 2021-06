Ospedali sardi in codice rosso 

La normalità è ancora lontana. Perché superata la fase pandemica più acuta, l’emergenza resta fuori e dentro gli ospedali sardi. I sindacati sono sul piede di guerra: «La Sanità è a pezzi, si rischia il collasso». Il grido parte da Cagliari e si propaga nei presìdi di tutta l’Isola, dove finite le processioni di casi Covid sono iniziate quelle tradizionali: con pazienti e operatori del 118 che si contendono i pochi punti di pronto soccorso scampati al riordino imposto dal Covid. Ma il Santissima Trinità sembra pronto a tornare alle origini: «Ci sono le condizioni per riaprire», annuncia il direttore sanitario Sergio Marracini.

Accessi triplicati

Conquistato il bianco e messo in tasca il bollino verde, resta il codice rosso per il sistema sanitario isolano. Da una parte c’è il carico delle prestazioni specialistiche saltate e da recuperare, dall’altra un fisiologico aumento di chi bussa alle porte dei Pronto soccorso. «Siamo in grosse difficoltà - ammette Giovanni Fois, direttore del 118 per il Sud Sardegna – Se due strutture potevano bastare davanti agli accessi passati da una media giornaliera di 1.200 in periodo pre-pandemia ai 300 durante l'emergenza, ora che viaggiamo sugli 800 (a livello regionale) è evidente che non siano più sufficienti». Il riferimento è al Brotzu e al Policlinico: dopo la riorganizzazione dovuta alla pandemia - che ha portato alla conversione del Santissima Trinità e del Marino in ospedali Covid - si trovano a dover dare risposta a tutta la provincia di Cagliari e non solo; un bacino d’utenza che in numeri supera le 400mila persone.

Attese infinite

Il risultato è messo nero su bianco nell’app regionale che fornisce in tempo reale il carico di tutti gli ospedali. Ieri, venti minuti prima delle 14, al Policlinico di Monserrato risultavano quindici pazienti in visita (3 codici rossi, 7 gialli, 3 verdi e 2 bianchi), sette in arrivo dal 118 e un «tempo massimo di attesa visita attuale» superiore alle 14 ore.

«È una vergogna, i nostri politici continuano a fare annunci e proclami dai loro comodi uffici, se facessero una passeggiata nei pronto soccorso si renderebbero conto che c’è ben poco da esultare», commenta Franco Deiana, di Maracalagonis, che mercoledì ha dovuto attendere 15 ore prima di riportare a casa la sorella. «È caduta, ha sbattuto la testa e perdeva sangue. Siamo arrivati al Policlinico alle 10, dopo 12 ore circa l’hanno visitata. Solo a mezzanotte ci hanno dato sue notizie. Non può essere questa la normalità».

I sindacati in rivolta

«La sanità è a pezzi e il personale allo stremo», protesta Diego Murracino, dirigente regionale del Nursing Up, il sindacato delle professioni sanitarie. «La situazione peggiore è a Cagliari, dove alle note carenze croniche di personale nei vari reparti si sommano le difficoltà per le risorse umane sottratte all’ordinario e dirottate nelle strutture Covid e negli hub vaccinali. Con gli ospedali del nord che con l’arrivo dei turisti si troveranno al collasso. Chiediamo immediatamente che si ritorni a una normalità nella gestione di tutte le patologie anche negli ospedali di provincia». Interviene anche la Uil-Fpl: «Il pronto soccorso del Brotzu sta operando in un contesto di vero e proprio “assedio”. Il personale si trova a operare quotidianamente in affanno permanente per l’eccessivo carico di lavoro, con incrementi di accessi attorno al quaranta per cento».

«La Regione intervenga»

Una questione che fa discutere anche la politica con Michele Ciusa, capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, che chiede l’intervento del presidente Solinas: <Regione e Ats devono attivarsi oggi per programmare la gestione delle emergenze in vista dell’arrivo dei turisti. Il primo passo da compiere è l’apertura del terzo Pronto soccorso, necessaria a decongestionare gli altri ospedali dell'area metropolitana che ormai da troppi mesi si stanno facendo carico di tutte le emergenze».

Santissima Trinità

Per un primo importante passo avanti bisognerà attendere ancora qualche giorno. «Considerando la curva della pandemia e i risultati evidenti della campagna vaccinale siamo pronti a riaprire il Santissima Trinità la settimana prossima - annuncia il direttore Sergio Marracini – Tutti i pazienti Covid verranno spostati al Binaghi, così da restituire la struttura alle sue eccellenze e alle attività di sempre. Questo ci consentirà di dare il dovuto respiro al Policlinico e al Brotzu».