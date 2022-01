Ospedali sardi a un passo dal pienone 

In alcune zone del Paese, in Lombardia ad esempio, la curva della pressione sugli ospedali ha invertito la tendenza, da noi i carichi sono ancora in ascesa: negli ultimi sette giorni +7% in Rianimazione e +22% in area medica. «Al Santissima Trinità e al Binaghi copriamo oltre la metà dei ricoveri Covid dell’intera regione, ci arrivano persone anche da Nuoro e da Sassari», sottolinea Marcia. «Nel primo, abbiamo 111 posti (occupati), più i nuovi venti, che stiamo attivando, chiudendo la Chirurgia e trasferendo i degenti in parte in Otorino e in parte chiedendo “ospitalità” al Policlinico e al Brotzu. Tutto questo richiede ovviamente un grande sforzo organizzativo, non è certo semplice, in termini anche di personale. Al Binaghi ci sono complessivamente 78 posti, poi altri 18 in “Accettazione”, anche questi tutti pieni. La situazione è pesante, incrociamo le dita: il picco dovrebbe durare ancora una decina di giorni e poi iniziare a scendere». La soluzione per non implodere? «Si sta valutando l'ipotesi che tutti gli ospedali centrali abbiano un reparto Covid, magari coordinati da una struttura che in questi due anni ha fatto maggiore esperienza nella gestione della pandemia e che tratterebbe sempre i casi più gravi. Altra possibilità è quella di “reclutare” i piccoli, i presìdi periferici, per le forme meno serie. Ma ovviamente serve un indirizzo da parte della Regione».

La strategia

In alcune zone del Paese, in Lombardia ad esempio, la curva della pressione sugli ospedali ha invertito la tendenza, da noi i carichi sono ancora in ascesa: negli ultimi sette giorni +7% in Rianimazione e +22% in area medica. «Al Santissima Trinità e al Binaghi copriamo oltre la metà dei ricoveri Covid dell’intera regione, ci arrivano persone anche da Nuoro e da Sassari», sottolinea Marcia. «Nel primo, abbiamo 111 posti (occupati), più i nuovi venti, che stiamo attivando, chiudendo la Chirurgia e trasferendo i degenti in parte in Otorino e in parte chiedendo “ospitalità” al Policlinico e al Brotzu. Tutto questo richiede ovviamente un grande sforzo organizzativo, non è certo semplice, in termini anche di personale. Al Binaghi ci sono complessivamente 78 posti, poi altri 18 in “Accettazione”, anche questi tutti pieni. La situazione è pesante, incrociamo le dita: il picco dovrebbe durare ancora una decina di giorni e poi iniziare a scendere». La soluzione per non implodere? «Si sta valutando l'ipotesi che tutti gli ospedali centrali abbiano un reparto Covid, magari coordinati da una struttura che in questi due anni ha fatto maggiore esperienza nella gestione della pandemia e che tratterebbe sempre i casi più gravi. Altra possibilità è quella di “reclutare” i piccoli, i presìdi periferici, per le forme meno serie. Ma ovviamente serve un indirizzo da parte della Regione».

Prosegue il dottor Marcia: «Vorrei rinnovare la richiesta alla popolazione di rispettare le regole, il distanziamento, l’uso delle mascherine, e di fare il vaccino, fino alla dose booster, unico modo per evitare di contrarre il virus in forma critica».

L’Aou

Spiega Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: «Tutti gli ospedali in questo momento sono sotto stress. Abbiamo appena concluso l'ultima survey per l’Istituto superiore di sanità, sequenziando un campione significativo di pazienti: è risultato solo un caso di Delta, il 99,9% è contagiato dalla variante Omicron, che come sappiamo ha una velocità di diffusione elevatissima. Quando Delta ha dato gli ultimi colpi avevamo 500 positivi al giorno, oggi ne abbiamo il quadruplo, dunque è evidente che anche se Omicron dà meno ospedalizzazione, questi grandi numeri generano un incremento importante della domanda di assistenza. Noi al Policlinico, come in tutti gli ospedali, riceviamo pazienti positivi, è nostro obbligo farlo, e per questo abbiamo delle zone grigie per tenerli isolati. Nel frattempo portiamo avanti l'attività ordinaria».

Il Brotzu

«Siamo in una fase estremamente complessa», dice Raimondo Pinna, direttore sanitario del l'Arnas Brotzu, che comprende il San Michele e il Businco. «Riusciamo a governarla grazie alla collaborazione tra tutte le Asl e all’impegno enorme di tutto il personale, che voglio ringraziare pubblicamente per l'abnegazione che sta dimostrando fin dal principio». Aggiunge: «La nostra Azienda non è stata identificata come ospedale Covid, ma ovviamente non possiamo sottrarci all’assistenza a tutti i positivi che si presentano da noi, che teniamo per il tempo necessario in un reparto ad hoc e all’Obi del Pronto soccorso e, quando possibile, trasferiamo nelle strutture dedicate della Asl 8. Ma la nostra mission non si è mai interrotta: continuiamo a fare le emergenze dei politraumi, ictus, urgenze vascolari e trapianti. Stiamo garantendo tutti gli interventi chirurgici, anche quelli programmati, chiaramente con sforzi fuori dall’ordinario, gli organici sono ridotti perché molti operatori si sono infettati».

L'analisi

Sottolinea Sergio Marracini, direttore sanitario del Presidio unico di Area omogenea: «Pazienti in attesa di un posto letto ce ne sono tantissimi, dappertutto nell’Isola, questa ondata in termini di incidenza è devastante e gli spazi sono vicini alla saturazione. Ricordo che chi finisce in ospedale è non vaccinato, o se è vaccinato ha altre patologie serie, leucemia, diabete. Le degenze si sono allungate, in media quando va bene durano dieci giorni, due settimane, e i posti che si liberano vengono immediatamente rioccupati. Inoltre il personale è allo stremo, e tra medici, infermieri e Oss riceviamo circa sette certificati al giorno di malattia, per positività da Covid. Non stanno male, hanno tutti fatto il booster, ma devono stare a casa fino a quando non si negativizzano. Faccio l’ennesimo appello ai cittadini: siamo in zona gialla, questa ondata è la peggiore, usiamo le misure che conosciamo, e la mascherina, fondamentale, quella Ffp2».

