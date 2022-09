Ospedali, c’è l’accordo per i medici 

RIPRODUZIONE RISERVATA Arriva una boccata d’ossigeno per far fronte alla soffocante condizione della carenza di medici specialisti in Asl Sulcis. È stato siglato l’atteso accordo fra la direzione sanitaria e le organizzazioni sindacali per l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali. Il denaro stanziato dalla Regione (12 milioni e 200 mila euro da suddividere in tutto il territorio) per far fronte alla mancanza del personale nelle zone periferiche e disagiate, garantirà in molte realtà la copertura dei turni ospedalieri. L’accordo prevede le modalità di partecipazione del personale (fuori dal proprio orario di lavoro) e le retribuzioni per le prestazioni . Nello specifico per un medico specialista la premialità per ogni turno notturno effettuato nei presidi ospedalieri che non siano del Cagliaritano o del S assarese, sarà pari a 400 euro se svolto nella propria sede, 600 in una entro i 50 chilometri e 690 oltre i 50. Per il comparto è prevista invece una premialità di 155 euro con una prestazione in sede, 230 entro i 50 chilometri e 275 oltre.

L’azienda sanitaria

« Fermo restando che il nostro obiettivo primario resta comunque l’acquisizione del personale tramite selezioni e concorsi per coprire completamente il fabbisogno aziendale – dichiara la direttore generale Giuliana Campus - l’accordo rappresenta un elemento fondamentale per la Asl del Sulcis, che attualmente soffre in maniera particolare per la carenza di professionisti in alcune branche specialistiche. Può contribuire a garantire la continuità dei servizi di assistenza ospedaliera e valorizzare le professionalità impegnate nel progetto ».

L’accordo

L’accordo riguarderà il personale delle specialità di Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Radiologia, Medicina, Neurologia e Laboratorio analisi (per il solo comparto); un’intesa quella sottoscritta, che però lascia l’amaro in bocca al presidente della rsu aziendale Gino Cadeddu: « Si tratta di un’ottima notizia certo, però il fatto che le Rar siano state concesse soltanto per delle figure di alcune branche potrebbe creare delle disuguaglianze. - dichiara Cadeddu - L’azienda ha bocciato la nostra proposta di poterla estendere a tutto il comparto. È vero che un ortopedico può lavorare soltanto in Ortopedia, ma gli infermieri invece potrebbero operare in qualsiasi altro ambito differente dal proprio» .L’accordo soddisfa il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, che tuttavia incalza sulla necessità di riaprire il Pronto soccorso del Cto sette giorni su set e sul ripristino dei servizi del Laboratorio analisi agli esterni: