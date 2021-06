Ospedale Sirai in ginocchio 

Reparti dimezzati, servizi quasi azzerati, altri operativi a singhiozzo.

Sono segnalazioni da disastro (e il Covid c’entra poco o nulla) quelle che arrivano dall’ospedale Sirai di Carbonia (e da altri settori che fanno capo al Distretto Sulcis). Gli ultimi episodi riguardano il reparto di Medicina, l’Endoscopia digestiva, l’Emodinamica, il servizio cardiologico territoriale, il servizio psichiatrico e l’attività di vaccinazione per gli anziani allettati.

Poco personale

Di ieri la notizia che la dirigenza della Medicina ha chiesto alla direzione del Sirai di dimezzare i posti letto (cioè passare da 32 a 16) per la carenza di infermieri: operano in 22 ma solo 12 possono essere inseriti nei turni. Drammatica anche la situazione dell’Endoscopia digestiva: al Sirai da giorni è garantita solo per le urgenze (anche in questo caso il responsabile del servizio ha inviato una nota disperata alla dirigenza del nosocomio), per il resto si va a Iglesias. A singhiozzo (ma almeno ha ripreso a funzionare) l’Emodinamica: l’assenza dei due soli medici (uno in procinto di tornare in servizio) ha costretto l’Azienda del Sulcis a convenzionarsi con Cagliari da cui arrivano professionisti quando si profilano casi clinici particolari. «Segnalazioni che fotografano un tracollo – fa notare Fabio Usai, consigliere regionale – chi ha le leve del potere deve agire con soluzioni straordinarie». Non stanno meglio gli anziani allettati, come rivela Diego Fronterrè, pensionato di Carbonia: «Ho chiesto una visita cardiologia per mia madre, mi è stato risposto che ora non è prevista benché certi macchinari siano agilmente trasportabili». E nulla da fare neppure per le vaccinazioni per la stessa tipologia di pazienti: «Le garanzie di dieci giorni fa per mia madre 95enne a sua volta costretta a letto – racconta Mario Casiero, pensionato – sono rimaste lettera morta». La dirigenza Assl fa sapere di «essere impegnata nel monitoraggio ma che la carenza di professionisti in tutto l’ambito regionale non offre facili soluzioni».

Servizio psichiatrico

Difficoltà anche al Centro di salute mentale (Csm) di Carbonia dove, nell'arco di pochi mesi, sono stati trasferiti 2 medici psichiatri, passando da 5 a 3 operatori. Il centro, competente per tutta l'area del Sulcis, ha un bacino d'utenza di circa 80 mila abitanti, impossibile da gestire con un organico di 3 unità, di cui una coordinatrice del servizio. «I pazienti psichiatrici hanno bisogno di essere seguiti costantemente - dice Nicola Baire amministratore di sostegno per conto del Tribunale - già prima era difficile avere appuntamenti ogni mese, così si rischia che i pazienti vengano ricevuti poche volte all'anno, influendo negativamente sulle terapie che per alcuni pazienti devono essere rimodulate di continuo». Ad aggravare la situazione, anche il fatto che le sedi distaccate del servizio di Carloforte, Giba e Sant'Antioco verrebbero ridimensionate se non addirittura soppresse: «Sono a rischio le sedi distaccate dove gli psichiatri fanno servizio in giorni prestabiliti - racconta Monica Atzei psicologa e amministratrice di sostegno - i servizi periferici sono importantissimi per seguire i pazienti che hanno difficoltà a recarsi a Carbonia. Paradossalmente, il Csm di Iglesias, con un bacino d'utenza pari alla metà rispetto a quello di Carbonia, ha un organico di 5 psichiatri». In una situazione aggravata dalla pandemia, che ha fatto aumentare il numero dei pazienti seguiti, la speranza è che la carenza di personale al Csm dell'ospedale Sirai venga risolta nel più breve tempo possibile.

